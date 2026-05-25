В ВОЗ сообщили о 220 погибших от вспышки Эболы

При новой вспышке лихорадки Эбола погибли 220 человек. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сотрудники Красного Креста в провинции Итури (ДР Конго) Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters Фото: AP / Moses Sawasawa Фото: AP / Moses Sawasawa Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters Фото: AP / Moses Sawasawa Фото: AP / Moses Sawasawa Следующая фотография 1 / 10 Сотрудники Красного Креста в провинции Итури (ДР Конго) Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters Фото: AP / Moses Sawasawa Фото: AP / Moses Sawasawa Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters Фото: AP / Moses Sawasawa Фото: AP / Moses Sawasawa

Глава ВОЗ заявил о задержке в выявлении случаев заболевания. «Мы в срочном порядке наращиваем масштабы операций, но в данный момент эпидемия развивается быстрее, чем мы ожидаем»,— сказал Тедрос Адханом Гебрейесус. Он призвал страны, граничащие с Демократической Республикой Конго, эпицентром вспышки, незамедлительно принять меры.

Количество заболевших Эболой по состоянию на 24 мая достигло 900 человек, сообщало France24. Число зарегистрированных смертельных исходов скорректировано со 170 до 119. Центром вспышки заболевания остается провинция Итури в Демократической Республике Конго. Отдельные случаи также зафиксированы в провинциях Северное и Южное Киву.

22 мая ВОЗ повысила уровень угрозы лихорадки Эбола на национальном уровне до «очень высокого», на региональном — до «высокого». На глобальном уровне, по оценкам организации, угроза пока «низкая».

О том, как военный конфликт и нападения на медиков мешают борьбе с лихорадкой Эбола, «Ъ» написал в материале «Бомбы громче разума».