В Северной Осетии умер доктор медицинских наук Казбек Салбиев

В Северной Осетии скончался заслуженный деятель науки России, доктор медицинских наук Казбек Салбиев. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Сергея Меняйло Фото: соцсети Сергея Меняйло

На протяжении многих лет Казбек Салбиев руководил Северо-Осетинской государственной медицинской академией — занимал пост ректора, а затем стал президентом вуза. Ученый внес существенный вклад в развитие науки и образования. Под его руководством выросло не одно поколение успешных врачей, которые получили известность как в республике, так и за ее пределами, отметил господин Меняйло.

Константин Соловьев