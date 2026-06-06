В КБР прогнозируют подъем уровня рек и подтопления низменных территорий

В Кабардино-Балкарии прогнозируется ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации Гидрометцентра, 6 и 7 июня в регионе прогнозируются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут 20–25 м/с. Кроме того, ожидается, что на реках уровень воды местами поднимется до неблагоприятных отметок. В горной местности возможен сход селей небольшого объема.

Отмечается, что также существует вероятность подтопления низменных участков, прибрежных территорий и населенных пунктов, а также нарушения работы ливневых систем и дренажно-коллекторных сетей. Не исключены размыв берегов рек, прорыв дамб и подмыв опор мостов и линий электропередачи.

МЧС предупреждает о возможных перебоях в работе дорожных и коммунальных служб. Порывы ветра могут повредить кровлю и остекление зданий, линии связи и электропередачи.

Константин Соловьев