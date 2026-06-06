Российский 11-летний шахматист Роман Шогджиев установил мировой рекорд

11-летний шахматист Роман Шогджиев из России занял 10-е место на чемпионате Азии в Улан-Баторе. Он стал самым молодым шахматистом в истории, выполнившим первую норму гроссмейстера. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Шогджиев

Фото: Официальный Telegram-канал ФШР / Этери Кублашвили Роман Шогджиев

Фото: Официальный Telegram-канал ФШР / Этери Кублашвили

Россиянин набрал 6 очков по итогам 9 туров на чемпионате Азии. Стартовал Роман Шогджиев с 50-го места. Победу на турнире среди мужчин одержал китаец Кун Сянжуй (7 очков). Среди женщин главный приз взяла представительница Индии Шри Савитха (7,5 очка). По итогам чемпионата на Кубок мира 2027 года отправятся два представителя России — Жамсаран Цыдыпов и Савва Ветохин. Они вошли в пятерку лучших.

В июле прошлого года Роман Шогджиев стал самым молодым в истории мировых шахмат международным мастером. Он установил рекорд в возрасте 10 лет, 3 месяцев и 21 дня. Для получения статуса гроссмейстера шахматисту необходимо выполнить еще две нормы. Сейчас звание самого молодого гроссмейстера в мире принадлежит американцу Абхиманью Мишре. Он получил его в возрасте 12 лет, 4 месяцев и 25 дней.

О Романе Шогджиеве читайте в материале «Школьник поступил в мастер-класс».