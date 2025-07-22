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Школьник поступил в мастер-класс

Роману Шогджиеву официально подтвердили статус главного шахматного вундеркинда

Российский шахматист Роман Шогджиев стал самым юным в истории обладателем почетного звания «международный мастер». Шогджиев получил его в десять лет, успев продемонстрировать колоссальный потенциал не только в состязаниях в подходящих ему возрастных категориях, но и в элитных турнирах, на которых записал в актив даже победы над опытными гроссмейстерами. Его достижения хорошо говорят о нынешнем состоянии отечественных шахмат. У них в последнее время не слишком много успехов на топовом уровне, а на уровнях от детского до юниорского дела обстоят гораздо лучше.

Роман Шогджиев добился звания международного мастера в 10 лет, 3 месяца и 21 день

Роман Шогджиев добился звания международного мастера в 10 лет, 3 месяца и 21 день

Фото: Rafal Oleksiewicz / FIDE

Роман Шогджиев добился звания международного мастера в 10 лет, 3 месяца и 21 день

Фото: Rafal Oleksiewicz / FIDE

Федерация шахмат России (ФШР) сообщила о том, что Совет Международной шахматной федерации (FIDE) присвоил звание международного мастера Роману Шогджиеву. ФШР уточнила, что его достижение «будет направлено в книги рекордов Гиннесса и России».

Речь действительно идет о рекорде, который громко прозвучал в шахматном мире. Все дело в возрасте Шогджиева. Международный мастер — это очень престижный ранг в иерархии шахматных званий, выше только звание гроссмейстера. Мастера часто участвуют наравне с последними в крупных состязаниях.

Шогджиеву же на момент выполнения в мае всех норм, позволяющих получить статус, было 10 лет 3 месяца и 21 день. Моложе него международных мастеров в истории шахмат не появлялось.

Даже сегодняшние фронтмены вида звание обрели намного позже россиянина: индиец Гукеш Доммараджу, завоевавший в 2024 году звание чемпиона мира,— в 11 лет и 9 месяцев, а норвежец Магнус Карлсен, лидер мирового рейтинга и ярчайшая звезда современных шахмат,— и вовсе через несколько месяцев после того, как ему исполнилось 12. При этом есть всего четверо шахматистов, которым удалось добыть звание до достижения 11-летнего возраста. Это наряду с Шогджиевым индиец Рамешбабу Прагнанандха, американец Абхиманью Мишра и аргентинец Фаустино Оро. Именно планку в 10 лет 8 месяцев и 16 дней, установленную Оро в прошлом году, перекрыл Роман Шогджиев, в жизни которого на самом деле уже произошло не так мало заметных событий, связанных с шахматами.

Савр Шогджиев, отец вундеркинда, подтвердил “Ъ”, что, когда в четырехлетнем возрасте сын увлекся игрой, для его родителей это стало сюрпризом, хотя и жили они в Элисте: калмыцкую столицу бывший президент FIDE Кирсан Илюмжинов когда-то мечтал превратить в центр всего шахматного мира. «Мы обычная российская семья. Старались водить ребенка на всякие развивашки, увлечь книгами, спортом и шахматами заодно. Они же помогают детскому развитию. Ну и как-то так вышло, что шахматы вдруг вышли на первый план»,— рассказывал Шогджиев-старший.

По его словам, на родине на Романа Шогджиева впервые обратили внимание, видимо, когда тому было шесть лет, после убедительного выступления на первенстве страны в Сочи. А в восемь на него обратили внимание и за границей.

Пройти мимо Романа Шогджиева на чемпионате мира по рапиду и блицу, который принимал Самарканд, было невозможно.

Главные шахматные медиаресурсы вроде Chess.com смаковали игру маленького мальчика, который, очутившись на одном из самых престижных турниров взрослого шахматного календаря, не пасовал ни перед кем, в том числе перед гроссмейстерами. А пятерых он обыграл. Среди жертв были и победитель Всемирной шахматной олимпиады Жахонгир Вахидов, и Кирилл Шевченко с рейтингом за 2600, то есть таким, с которым можно в принципе иногда попасть и в элитное личное соревнование. Он почти на 200 пунктов выше, чем у Шогджиева сейчас — 2411. А тогда разница была еще солиднее.

Острый стиль Романа Шогджиева, по словам отца обожавшего восьмого чемпиона мира Михаила Таля, поэта атаки и риска, постер с изображением которого повесил на стену, в сочетании с умением не терять голову в условиях дефицита времени впечатлил всех, включая самого Магнуса Карлсена. Он встретился с мальчиком, побеседовал с ним, а в интервью говорил: у него создалось впечатление, что тот может покорить очень серьезные вершины. Серьезнее, чем первые места на разных подходящих по возрасту Шогджиеву чемпионатах мира, которые он неоднократно занимал после самаркандского перформанса.

Взгляд на десятку самых юных обладателей звания международного мастера убеждает в том, что в нынешних, здорово помолодевших шахматах у тех, кто рано расцветает, хорошие перспективы.

Практически все добились безусловных успехов, продолжив прогрессировать. Рамешбабу Прагнанандха — уже четвертый в рейтинге FIDE, Нодирбек Абдусатторов — седьмой. Постоянно на виду Жавохир Синдаров. Опаснее, чем Сергей Карякин, в предыдущем десятилетии у Магнуса Карлсена, кажется, не было конкурента. Практически неуязвимый норвежец в 2016 году чуть не проиграл россиянину матч за титул чемпиона мира. А Гукеш Доммараджу этот титул добыл в 17 лет.

Однако, скорее всего, в ближайшее время все будут следить за погоней Романа Шогджиева за Абхиманью Мишрой. Вундеркинд американский в 2021 году побил державшийся аж 19 лет рекорд Сергея Карякина по скорости восхождения к званию гроссмейстера. Мишра его получил в 12 лет 4 месяца и 25 дней. То есть запас времени у Шогджиева, с которым недавно начала работать группа российских тренеров во главе с известным гроссмейстером Евгением Томашевским и который выступает по чрезвычайно плотному графику, добавляющему шансов удачно завершить погоню за американцем, есть.

Взлет Романа Шогджиева можно считать символичным для отечественных шахмат.

В последнее время они испытывают определенный дефицит с по-настоящему яркими результатами на топовом уровне, нередко генерируя новости с отчетливым негативным оттенком. Например, июльский рейтинг FIDE — первый, в котором в десятке сильнейших не осталось ни одного представителя России: выпавший из нее Ян Непомнящий теперь лишь 14-й, рядом с ним никого из соотечественников. А на приближающемся к финишу женском Кубке мира в Батуми все россиянки сошли еще до четвертьфинальной стадии. Такого провала с ними еще не случалось.

Шахматный турнир в рамках Esports World Cup соберет почти всех звезд вида

Зато на уровне от детского до юниорского победы, рассказывающие о все-таки никуда не девшемся потенциале российских шахмат,— постоянные. Так, прошлогодние юношеские первенства в разных возрастных категориях в Словении принесли россиянам восемь медалей в сумме. И некоторые шахматисты новой генерации уже громко заявляют о себе в элите. Скажем, Володар Мурзин в декабре в 18 лет выиграл в Нью-Йорке чемпионат мира по рапиду.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Шахматные короли

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В 1889 и 1892 годах российский шахматист Михаил Чигорин сыграл в Гаване два матча на первенство мира против действующего чемпиона Вильгельма Стейница. В обоих случаях ему не удалось превзойти австрийца (счет 6,5:10,5: и 10,5:12,5). При этом Михаил Чигорин неоднократно обыгрывал его очно и по телеграфу. Сейчас его имя носит дебют (начало партии) и символический клуб шахматистов, победивших чемпионов мира, но так не получивших шахматную корону

В 1889 и 1892 годах российский шахматист Михаил Чигорин сыграл в Гаване два матча на первенство мира против действующего чемпиона Вильгельма Стейница. В обоих случаях ему не удалось превзойти австрийца (счет 6,5:10,5: и 10,5:12,5). При этом Михаил Чигорин неоднократно обыгрывал его очно и по телеграфу. Сейчас его имя носит дебют (начало партии) и символический клуб шахматистов, победивших чемпионов мира, но так не получивших шахматную корону

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В клуб победителей чемпионов мира Михаила Чигорина входят россияне Давид Яновский и Ефим Боголюбов (на фото). В 1909 и 1910 годах Давид Яновский проиграл матчи за первенство мира действующему чемпиону Эммануилу Ласкеру со счетом 2:8 и 1,5:9,5 соответственно. Ефим Боголюбов в 1929 и 1934 годах уступил Александру Алехину с результатом 9,5:15,5 и 10,5:15,5

В клуб победителей чемпионов мира Михаила Чигорина входят россияне Давид Яновский и Ефим Боголюбов (на фото). В 1909 и 1910 годах Давид Яновский проиграл матчи за первенство мира действующему чемпиону Эммануилу Ласкеру со счетом 2:8 и 1,5:9,5 соответственно. Ефим Боголюбов в 1929 и 1934 годах уступил Александру Алехину с результатом 9,5:15,5 и 10,5:15,5

В 1927 году в Буэнос-Айресе первый чемпион РСФСР по шахматам Александр Алехин выиграл матч за звание чемпиона мира у Хосе Рауля Капабланки, носившего прозвище «шахматный автомат». К тому времени Алехин уже покинул СССР и выступал под французским флагом. Матч длился 2,5 месяца и завершился со счетом 18,5:15,5. На праздновании победы в Русском клубе Александр Алехин якобы заявил, что «миф о непобедимости большевиков развеялся, как развеялся миф о непобедимости Капабланки». В 1935 году уступил титул Максу Эйве со счетом 14,5:15,5, но вернул его в матче-реванше двумя годами позже (15,5:9,5). Умер в 1946 году, сохранив звание чемпиона мира

В 1927 году в Буэнос-Айресе первый чемпион РСФСР по шахматам Александр Алехин выиграл матч за звание чемпиона мира у Хосе Рауля Капабланки, носившего прозвище «шахматный автомат». К тому времени Алехин уже покинул СССР и выступал под французским флагом. Матч длился 2,5 месяца и завершился со счетом 18,5:15,5. На праздновании победы в Русском клубе Александр Алехин якобы заявил, что «миф о непобедимости большевиков развеялся, как развеялся миф о непобедимости Капабланки». В 1935 году уступил титул Максу Эйве со счетом 14,5:15,5, но вернул его в матче-реванше двумя годами позже (15,5:9,5). Умер в 1946 году, сохранив звание чемпиона мира

Фото: Imagno / Getty Images

В 1948 году, после смерти Александра Алехина, конгресс ФИДЕ решил разыграть звание чемпиона мира в турнире шести лучших шахматистов. В первенстве участвовали сразу три советских спортсмена Михаил Ботвинник (на фото), Василий Смыслов и Пауль Керес, а три из пяти кругов прошли в Москве. Победу во всех спарринг-матчах одержал первый гроссмейстер СССР Михаил Ботвинник. После первого выигрыша шахматист взял «академотпуск» и не участвовал в турнирах до поединка с Давидом Бронштейном в 1951 году, в 1954 году — отстоял титул во встрече с Василием Смысловым

В 1948 году, после смерти Александра Алехина, конгресс ФИДЕ решил разыграть звание чемпиона мира в турнире шести лучших шахматистов. В первенстве участвовали сразу три советских спортсмена Михаил Ботвинник (на фото), Василий Смыслов и Пауль Керес, а три из пяти кругов прошли в Москве. Победу во всех спарринг-матчах одержал первый гроссмейстер СССР Михаил Ботвинник. После первого выигрыша шахматист взял «академотпуск» и не участвовал в турнирах до поединка с Давидом Бронштейном в 1951 году, в 1954 году — отстоял титул во встрече с Василием Смысловым

Фото: Евгений Умнов / Фотоархив журнала «Огонек»

Давид Бронштейн стал претендентом на звание чемпиона мира в 27 лет. В 1951 году он встречался с Михаилом Ботвинником, который впервые отстаивал свой титул. Матч завершился вничью (12:12), и чемпион остался на троне. Тем не менее влияние Бронштейна до сих пор прослеживается в игре многих шахматистов. Он стоял у истоков соревнований по быстрым шахматам, а также придумал систему, при которой гроссмейстеры одновременно играют друг с другом несколько партий&lt;br>На фото: Давид Бронштейн и 12-летний школьник из Тбилиси в Центральном шахматном клубе в Москве

Давид Бронштейн стал претендентом на звание чемпиона мира в 27 лет. В 1951 году он встречался с Михаилом Ботвинником, который впервые отстаивал свой титул. Матч завершился вничью (12:12), и чемпион остался на троне. Тем не менее влияние Бронштейна до сих пор прослеживается в игре многих шахматистов. Он стоял у истоков соревнований по быстрым шахматам, а также придумал систему, при которой гроссмейстеры одновременно играют друг с другом несколько партий
На фото: Давид Бронштейн и 12-летний школьник из Тбилиси в Центральном шахматном клубе в Москве

Фото: РИА Новости

В 1957 году Михаил Ботвинник уступил звание чемпиона мира Василию Смыслову со счетом 9,5:12,5, но годом позже вернул его в матче-реванше с результатом 12,5:10,5. Василий Смыслов боролся за шахматную корону на протяжении 35 лет. Впервые он участвовал в матче за звание чемпиона мира в 1948 году, а в 1984 году последний раз сыграл в турнире претендентов в возрасте 62 лет (проиграл Гарри Каспарову в финале)

В 1957 году Михаил Ботвинник уступил звание чемпиона мира Василию Смыслову со счетом 9,5:12,5, но годом позже вернул его в матче-реванше с результатом 12,5:10,5. Василий Смыслов боролся за шахматную корону на протяжении 35 лет. Впервые он участвовал в матче за звание чемпиона мира в 1948 году, а в 1984 году последний раз сыграл в турнире претендентов в возрасте 62 лет (проиграл Гарри Каспарову в финале)

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1960 года Михаил Ботвинник (слева) впервые встретился за шахматным столом с 23-летним Михаилом Талем (справа). Через 53 дня после начала матч за первенство мира был закончен досрочно со счетом 8,5:12,5. На протяжении 25 лет Михаил Таль считался самым молодым чемпионом мира по шахматам, его называли «кудесником» и «метеором». В 1961 году Михаил Ботвинник выиграл матч-реванш со счетом 13:8

В 1960 года Михаил Ботвинник (слева) впервые встретился за шахматным столом с 23-летним Михаилом Талем (справа). Через 53 дня после начала матч за первенство мира был закончен досрочно со счетом 8,5:12,5. На протяжении 25 лет Михаил Таль считался самым молодым чемпионом мира по шахматам, его называли «кудесником» и «метеором». В 1961 году Михаил Ботвинник выиграл матч-реванш со счетом 13:8

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1963 году чемпионом мира по шахматам стал Тигран Петросян со счетом 12,5:9,5. Из-за неординарной манеры игры соперники называли его «шахматным левшой», а в 1964 году он вместе с Робертом Фишером возглавил первый рейтинг Эло. В 1966 году он отстоял титул в матче с Борисом Спасским (счет 12,5:11,5), но уступил ему через три года (10,5:12,5)

В 1963 году чемпионом мира по шахматам стал Тигран Петросян со счетом 12,5:9,5. Из-за неординарной манеры игры соперники называли его «шахматным левшой», а в 1964 году он вместе с Робертом Фишером возглавил первый рейтинг Эло. В 1966 году он отстоял титул в матче с Борисом Спасским (счет 12,5:11,5), но уступил ему через три года (10,5:12,5)

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

В матче за первенство мира 1972 года Борис Спасский (слева) встретился с американским шахматистом Робертом Фишером (справа). Начало игры, названной в прессе «матчем века», дважды переносилось из-за несогласия с финансовыми условиями и неявки Бобби Фишера. Во время матча провокации допускали обе стороны. Так, американский спортсмен не пришел на вторую партию после того, как организаторы отказались убирать камеры из зала, а после шестой партии советская делегация заменила стул Бориса Спасского на кресло. В итоге советский спортсмен проиграл матч со счетом 8,5:12,5

В матче за первенство мира 1972 года Борис Спасский (слева) встретился с американским шахматистом Робертом Фишером (справа). Начало игры, названной в прессе «матчем века», дважды переносилось из-за несогласия с финансовыми условиями и неявки Бобби Фишера. Во время матча провокации допускали обе стороны. Так, американский спортсмен не пришел на вторую партию после того, как организаторы отказались убирать камеры из зала, а после шестой партии советская делегация заменила стул Бориса Спасского на кресло. В итоге советский спортсмен проиграл матч со счетом 8,5:12,5

Фото: AP

После того, как Бобби Фишер в 1975 году отказался играть с победителем турнира претендентов, звание чемпиона мира по шахматам автоматически перешло к Анатолию Карпову. Переговоры об организации матча с американцем шли еще несколько лет, но не принесли результатов. В итоге Анатолий Карпов является единственным чемпионом мира, не игравшим с предыдущим обладателем этого титула. Не смотря на это, он был обладателем шахматной короны на протяжении 16 лет (1975-1985 и 1993-1999)

После того, как Бобби Фишер в 1975 году отказался играть с победителем турнира претендентов, звание чемпиона мира по шахматам автоматически перешло к Анатолию Карпову. Переговоры об организации матча с американцем шли еще несколько лет, но не принесли результатов. В итоге Анатолий Карпов является единственным чемпионом мира, не игравшим с предыдущим обладателем этого титула. Не смотря на это, он был обладателем шахматной короны на протяжении 16 лет (1975-1985 и 1993-1999)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1974 году соперником Анатолия Карпова (справа) в финале турнира претендентов был Виктор Корчной (слева). В интервью югославским СМИ он намекнул, что его проигрыш стал результатом давления сверху. Спустя два года, во время турнира в Амстердаме, Виктор Корчной отказался возвращаться в СССР. Некоторое время советские шахматисты бойкотировали турниры с участием бывшего соотечественника, но в 1978 и 1981 годах он сыграл два матча на звание чемпиона мира с Анатолием Карповым (сначала как лицо без гражданства, а потом как гражданин Швейцарии). Виктор Корчной проиграл их со счетом 15,5:16,5 и 7:11

В 1974 году соперником Анатолия Карпова (справа) в финале турнира претендентов был Виктор Корчной (слева). В интервью югославским СМИ он намекнул, что его проигрыш стал результатом давления сверху. Спустя два года, во время турнира в Амстердаме, Виктор Корчной отказался возвращаться в СССР. Некоторое время советские шахматисты бойкотировали турниры с участием бывшего соотечественника, но в 1978 и 1981 годах он сыграл два матча на звание чемпиона мира с Анатолием Карповым (сначала как лицо без гражданства, а потом как гражданин Швейцарии). Виктор Корчной проиграл их со счетом 15,5:16,5 и 7:11

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1984 году Гарри Каспаров (слева) начал свой первый матч в первенстве мира против Анатолия Карпова (справа), для победы требовалось выиграть 6 партий. При счете 5:3 в пользу Карпова и 40 ничьих президент ФИДЕ Флоренсио Кампоманес прекратил затянувшийся матч без выявления победителя (Гарри Каспаров и Анатолий Карпов были готовы его продолжить). После этого ФИДЕ вернулась к ботвинниковской системе из 24 партий, а Гарри Каспаров в интервью немецкому журналу Spiegel обвинил Шахматную федерацию СССР в предвзятости и антисемитизме. В 1985 году 22-летний Гарри Каспаров со второй попытки стал чемпионом мира по шахматам (счет 11:13) и в следующие пять лет трижды защитил свое звание во время встреч с Анатолием Карповым. В 1993 году Гарри Каспаров и чемпион турнира претендентов британец Найджел Шорт объявили, что проведут матч под эгидой вновь созданной Профессиональной шахматной ассоциации (счет 12,5:7,5). В ответ ФИДЕ лишила советского шахматиста звания чемпиона мира и провела свой матч между Анатолием Карповым и голландцем Яном Тимманом (12,5:8,5)

В 1984 году Гарри Каспаров (слева) начал свой первый матч в первенстве мира против Анатолия Карпова (справа), для победы требовалось выиграть 6 партий. При счете 5:3 в пользу Карпова и 40 ничьих президент ФИДЕ Флоренсио Кампоманес прекратил затянувшийся матч без выявления победителя (Гарри Каспаров и Анатолий Карпов были готовы его продолжить). После этого ФИДЕ вернулась к ботвинниковской системе из 24 партий, а Гарри Каспаров в интервью немецкому журналу Spiegel обвинил Шахматную федерацию СССР в предвзятости и антисемитизме. В 1985 году 22-летний Гарри Каспаров со второй попытки стал чемпионом мира по шахматам (счет 11:13) и в следующие пять лет трижды защитил свое звание во время встреч с Анатолием Карповым. В 1993 году Гарри Каспаров и чемпион турнира претендентов британец Найджел Шорт объявили, что проведут матч под эгидой вновь созданной Профессиональной шахматной ассоциации (счет 12,5:7,5). В ответ ФИДЕ лишила советского шахматиста звания чемпиона мира и провела свой матч между Анатолием Карповым и голландцем Яном Тимманом (12,5:8,5)

Фото: Мстислав Боташев / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1999 году победителем чемпионата-мира в Лас-Вегасе стал российский шахматист Александр Халифман. Первенство второй раз в истории проводилось по системе нокаутов, но действующему чемпиону впервые не предоставлялось никаких преимуществ: Анатолий Карпов включился в борьбу с первых игр. В 2004 году был проведен последний нокаут-чемпионат

В 1999 году победителем чемпионата-мира в Лас-Вегасе стал российский шахматист Александр Халифман. Первенство второй раз в истории проводилось по системе нокаутов, но действующему чемпиону впервые не предоставлялось никаких преимуществ: Анатолий Карпов включился в борьбу с первых игр. В 2004 году был проведен последний нокаут-чемпионат

Фото: AP / Laura Rauch

Звания чемпиона мира по версии ПША и ФИДЕ были объединены в 2006 году. В историческом матче россиянин Владимир Крамник (ранее выиграл первенство ПША в матче с Гарри Каспаровым в 2000 году) обыграл болгарского чемпиона мира ФИДЕ Веселина Топалова (на фото слева) со счетом 8,5:7,5. Владимир Крамник (на фото справа) уступил титул Вишванатану Ананду в ходе матча-турнира 2007 года и не смог вернуть его в 2008 году (результат матча 6,5:4,5)

Звания чемпиона мира по версии ПША и ФИДЕ были объединены в 2006 году. В историческом матче россиянин Владимир Крамник (ранее выиграл первенство ПША в матче с Гарри Каспаровым в 2000 году) обыграл болгарского чемпиона мира ФИДЕ Веселина Топалова (на фото слева) со счетом 8,5:7,5. Владимир Крамник (на фото справа) уступил титул Вишванатану Ананду в ходе матча-турнира 2007 года и не смог вернуть его в 2008 году (результат матча 6,5:4,5)

Фото: AP / Mergen Bembinov

В ночь на 1 декабря норвежец Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам, победив в тай-брейке россиянина Сергея Карякина. Классическая часть поединка завершилась после 12 партии ничьей (6:6). При этом лидерство Карякин потерял перед двумя последними партиями&lt;BR>На фото: Сергей Карякин во время личного досмотра перед началом одной из партий

В ночь на 1 декабря норвежец Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам, победив в тай-брейке россиянина Сергея Карякина. Классическая часть поединка завершилась после 12 партии ничьей (6:6). При этом лидерство Карякин потерял перед двумя последними партиями
На фото: Сергей Карякин во время личного досмотра перед началом одной из партий

Фото: Коммерсантъ / Max Avdeev for World Chess by Agon Limited

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В 1889 и 1892 годах российский шахматист Михаил Чигорин сыграл в Гаване два матча на первенство мира против действующего чемпиона Вильгельма Стейница. В обоих случаях ему не удалось превзойти австрийца (счет 6,5:10,5: и 10,5:12,5). При этом Михаил Чигорин неоднократно обыгрывал его очно и по телеграфу. Сейчас его имя носит дебют (начало партии) и символический клуб шахматистов, победивших чемпионов мира, но так не получивших шахматную корону

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В клуб победителей чемпионов мира Михаила Чигорина входят россияне Давид Яновский и Ефим Боголюбов (на фото). В 1909 и 1910 годах Давид Яновский проиграл матчи за первенство мира действующему чемпиону Эммануилу Ласкеру со счетом 2:8 и 1,5:9,5 соответственно. Ефим Боголюбов в 1929 и 1934 годах уступил Александру Алехину с результатом 9,5:15,5 и 10,5:15,5

В 1927 году в Буэнос-Айресе первый чемпион РСФСР по шахматам Александр Алехин выиграл матч за звание чемпиона мира у Хосе Рауля Капабланки, носившего прозвище «шахматный автомат». К тому времени Алехин уже покинул СССР и выступал под французским флагом. Матч длился 2,5 месяца и завершился со счетом 18,5:15,5. На праздновании победы в Русском клубе Александр Алехин якобы заявил, что «миф о непобедимости большевиков развеялся, как развеялся миф о непобедимости Капабланки». В 1935 году уступил титул Максу Эйве со счетом 14,5:15,5, но вернул его в матче-реванше двумя годами позже (15,5:9,5). Умер в 1946 году, сохранив звание чемпиона мира

Фото: Imagno / Getty Images

В 1948 году, после смерти Александра Алехина, конгресс ФИДЕ решил разыграть звание чемпиона мира в турнире шести лучших шахматистов. В первенстве участвовали сразу три советских спортсмена Михаил Ботвинник (на фото), Василий Смыслов и Пауль Керес, а три из пяти кругов прошли в Москве. Победу во всех спарринг-матчах одержал первый гроссмейстер СССР Михаил Ботвинник. После первого выигрыша шахматист взял «академотпуск» и не участвовал в турнирах до поединка с Давидом Бронштейном в 1951 году, в 1954 году — отстоял титул во встрече с Василием Смысловым

Фото: Евгений Умнов / Фотоархив журнала «Огонек»

Давид Бронштейн стал претендентом на звание чемпиона мира в 27 лет. В 1951 году он встречался с Михаилом Ботвинником, который впервые отстаивал свой титул. Матч завершился вничью (12:12), и чемпион остался на троне. Тем не менее влияние Бронштейна до сих пор прослеживается в игре многих шахматистов. Он стоял у истоков соревнований по быстрым шахматам, а также придумал систему, при которой гроссмейстеры одновременно играют друг с другом несколько партий
На фото: Давид Бронштейн и 12-летний школьник из Тбилиси в Центральном шахматном клубе в Москве

Фото: РИА Новости

В 1957 году Михаил Ботвинник уступил звание чемпиона мира Василию Смыслову со счетом 9,5:12,5, но годом позже вернул его в матче-реванше с результатом 12,5:10,5. Василий Смыслов боролся за шахматную корону на протяжении 35 лет. Впервые он участвовал в матче за звание чемпиона мира в 1948 году, а в 1984 году последний раз сыграл в турнире претендентов в возрасте 62 лет (проиграл Гарри Каспарову в финале)

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1960 года Михаил Ботвинник (слева) впервые встретился за шахматным столом с 23-летним Михаилом Талем (справа). Через 53 дня после начала матч за первенство мира был закончен досрочно со счетом 8,5:12,5. На протяжении 25 лет Михаил Таль считался самым молодым чемпионом мира по шахматам, его называли «кудесником» и «метеором». В 1961 году Михаил Ботвинник выиграл матч-реванш со счетом 13:8

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1963 году чемпионом мира по шахматам стал Тигран Петросян со счетом 12,5:9,5. Из-за неординарной манеры игры соперники называли его «шахматным левшой», а в 1964 году он вместе с Робертом Фишером возглавил первый рейтинг Эло. В 1966 году он отстоял титул в матче с Борисом Спасским (счет 12,5:11,5), но уступил ему через три года (10,5:12,5)

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

В матче за первенство мира 1972 года Борис Спасский (слева) встретился с американским шахматистом Робертом Фишером (справа). Начало игры, названной в прессе «матчем века», дважды переносилось из-за несогласия с финансовыми условиями и неявки Бобби Фишера. Во время матча провокации допускали обе стороны. Так, американский спортсмен не пришел на вторую партию после того, как организаторы отказались убирать камеры из зала, а после шестой партии советская делегация заменила стул Бориса Спасского на кресло. В итоге советский спортсмен проиграл матч со счетом 8,5:12,5

Фото: AP

После того, как Бобби Фишер в 1975 году отказался играть с победителем турнира претендентов, звание чемпиона мира по шахматам автоматически перешло к Анатолию Карпову. Переговоры об организации матча с американцем шли еще несколько лет, но не принесли результатов. В итоге Анатолий Карпов является единственным чемпионом мира, не игравшим с предыдущим обладателем этого титула. Не смотря на это, он был обладателем шахматной короны на протяжении 16 лет (1975-1985 и 1993-1999)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1974 году соперником Анатолия Карпова (справа) в финале турнира претендентов был Виктор Корчной (слева). В интервью югославским СМИ он намекнул, что его проигрыш стал результатом давления сверху. Спустя два года, во время турнира в Амстердаме, Виктор Корчной отказался возвращаться в СССР. Некоторое время советские шахматисты бойкотировали турниры с участием бывшего соотечественника, но в 1978 и 1981 годах он сыграл два матча на звание чемпиона мира с Анатолием Карповым (сначала как лицо без гражданства, а потом как гражданин Швейцарии). Виктор Корчной проиграл их со счетом 15,5:16,5 и 7:11

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1984 году Гарри Каспаров (слева) начал свой первый матч в первенстве мира против Анатолия Карпова (справа), для победы требовалось выиграть 6 партий. При счете 5:3 в пользу Карпова и 40 ничьих президент ФИДЕ Флоренсио Кампоманес прекратил затянувшийся матч без выявления победителя (Гарри Каспаров и Анатолий Карпов были готовы его продолжить). После этого ФИДЕ вернулась к ботвинниковской системе из 24 партий, а Гарри Каспаров в интервью немецкому журналу Spiegel обвинил Шахматную федерацию СССР в предвзятости и антисемитизме. В 1985 году 22-летний Гарри Каспаров со второй попытки стал чемпионом мира по шахматам (счет 11:13) и в следующие пять лет трижды защитил свое звание во время встреч с Анатолием Карповым. В 1993 году Гарри Каспаров и чемпион турнира претендентов британец Найджел Шорт объявили, что проведут матч под эгидой вновь созданной Профессиональной шахматной ассоциации (счет 12,5:7,5). В ответ ФИДЕ лишила советского шахматиста звания чемпиона мира и провела свой матч между Анатолием Карповым и голландцем Яном Тимманом (12,5:8,5)

Фото: Мстислав Боташев / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1999 году победителем чемпионата-мира в Лас-Вегасе стал российский шахматист Александр Халифман. Первенство второй раз в истории проводилось по системе нокаутов, но действующему чемпиону впервые не предоставлялось никаких преимуществ: Анатолий Карпов включился в борьбу с первых игр. В 2004 году был проведен последний нокаут-чемпионат

Фото: AP / Laura Rauch

Звания чемпиона мира по версии ПША и ФИДЕ были объединены в 2006 году. В историческом матче россиянин Владимир Крамник (ранее выиграл первенство ПША в матче с Гарри Каспаровым в 2000 году) обыграл болгарского чемпиона мира ФИДЕ Веселина Топалова (на фото слева) со счетом 8,5:7,5. Владимир Крамник (на фото справа) уступил титул Вишванатану Ананду в ходе матча-турнира 2007 года и не смог вернуть его в 2008 году (результат матча 6,5:4,5)

Фото: AP / Mergen Bembinov

В ночь на 1 декабря норвежец Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам, победив в тай-брейке россиянина Сергея Карякина. Классическая часть поединка завершилась после 12 партии ничьей (6:6). При этом лидерство Карякин потерял перед двумя последними партиями
На фото: Сергей Карякин во время личного досмотра перед началом одной из партий

Фото: Коммерсантъ / Max Avdeev for World Chess by Agon Limited

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