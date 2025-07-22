Школьник поступил в мастер-класс

Российский шахматист Роман Шогджиев стал самым юным в истории обладателем почетного звания «международный мастер». Шогджиев получил его в десять лет, успев продемонстрировать колоссальный потенциал не только в состязаниях в подходящих ему возрастных категориях, но и в элитных турнирах, на которых записал в актив даже победы над опытными гроссмейстерами. Его достижения хорошо говорят о нынешнем состоянии отечественных шахмат. У них в последнее время не слишком много успехов на топовом уровне, а на уровнях от детского до юниорского дела обстоят гораздо лучше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Шогджиев добился звания международного мастера в 10 лет, 3 месяца и 21 день

Фото: Rafal Oleksiewicz / FIDE Роман Шогджиев добился звания международного мастера в 10 лет, 3 месяца и 21 день

Фото: Rafal Oleksiewicz / FIDE

Федерация шахмат России (ФШР) сообщила о том, что Совет Международной шахматной федерации (FIDE) присвоил звание международного мастера Роману Шогджиеву. ФШР уточнила, что его достижение «будет направлено в книги рекордов Гиннесса и России».

Речь действительно идет о рекорде, который громко прозвучал в шахматном мире. Все дело в возрасте Шогджиева. Международный мастер — это очень престижный ранг в иерархии шахматных званий, выше только звание гроссмейстера. Мастера часто участвуют наравне с последними в крупных состязаниях.

Шогджиеву же на момент выполнения в мае всех норм, позволяющих получить статус, было 10 лет 3 месяца и 21 день. Моложе него международных мастеров в истории шахмат не появлялось.

Даже сегодняшние фронтмены вида звание обрели намного позже россиянина: индиец Гукеш Доммараджу, завоевавший в 2024 году звание чемпиона мира,— в 11 лет и 9 месяцев, а норвежец Магнус Карлсен, лидер мирового рейтинга и ярчайшая звезда современных шахмат,— и вовсе через несколько месяцев после того, как ему исполнилось 12. При этом есть всего четверо шахматистов, которым удалось добыть звание до достижения 11-летнего возраста. Это наряду с Шогджиевым индиец Рамешбабу Прагнанандха, американец Абхиманью Мишра и аргентинец Фаустино Оро. Именно планку в 10 лет 8 месяцев и 16 дней, установленную Оро в прошлом году, перекрыл Роман Шогджиев, в жизни которого на самом деле уже произошло не так мало заметных событий, связанных с шахматами.

Савр Шогджиев, отец вундеркинда, подтвердил “Ъ”, что, когда в четырехлетнем возрасте сын увлекся игрой, для его родителей это стало сюрпризом, хотя и жили они в Элисте: калмыцкую столицу бывший президент FIDE Кирсан Илюмжинов когда-то мечтал превратить в центр всего шахматного мира. «Мы обычная российская семья. Старались водить ребенка на всякие развивашки, увлечь книгами, спортом и шахматами заодно. Они же помогают детскому развитию. Ну и как-то так вышло, что шахматы вдруг вышли на первый план»,— рассказывал Шогджиев-старший.

По его словам, на родине на Романа Шогджиева впервые обратили внимание, видимо, когда тому было шесть лет, после убедительного выступления на первенстве страны в Сочи. А в восемь на него обратили внимание и за границей.

Пройти мимо Романа Шогджиева на чемпионате мира по рапиду и блицу, который принимал Самарканд, было невозможно.

Главные шахматные медиаресурсы вроде Chess.com смаковали игру маленького мальчика, который, очутившись на одном из самых престижных турниров взрослого шахматного календаря, не пасовал ни перед кем, в том числе перед гроссмейстерами. А пятерых он обыграл. Среди жертв были и победитель Всемирной шахматной олимпиады Жахонгир Вахидов, и Кирилл Шевченко с рейтингом за 2600, то есть таким, с которым можно в принципе иногда попасть и в элитное личное соревнование. Он почти на 200 пунктов выше, чем у Шогджиева сейчас — 2411. А тогда разница была еще солиднее.

Острый стиль Романа Шогджиева, по словам отца обожавшего восьмого чемпиона мира Михаила Таля, поэта атаки и риска, постер с изображением которого повесил на стену, в сочетании с умением не терять голову в условиях дефицита времени впечатлил всех, включая самого Магнуса Карлсена. Он встретился с мальчиком, побеседовал с ним, а в интервью говорил: у него создалось впечатление, что тот может покорить очень серьезные вершины. Серьезнее, чем первые места на разных подходящих по возрасту Шогджиеву чемпионатах мира, которые он неоднократно занимал после самаркандского перформанса.

Взгляд на десятку самых юных обладателей звания международного мастера убеждает в том, что в нынешних, здорово помолодевших шахматах у тех, кто рано расцветает, хорошие перспективы.

Практически все добились безусловных успехов, продолжив прогрессировать. Рамешбабу Прагнанандха — уже четвертый в рейтинге FIDE, Нодирбек Абдусатторов — седьмой. Постоянно на виду Жавохир Синдаров. Опаснее, чем Сергей Карякин, в предыдущем десятилетии у Магнуса Карлсена, кажется, не было конкурента. Практически неуязвимый норвежец в 2016 году чуть не проиграл россиянину матч за титул чемпиона мира. А Гукеш Доммараджу этот титул добыл в 17 лет.

Однако, скорее всего, в ближайшее время все будут следить за погоней Романа Шогджиева за Абхиманью Мишрой. Вундеркинд американский в 2021 году побил державшийся аж 19 лет рекорд Сергея Карякина по скорости восхождения к званию гроссмейстера. Мишра его получил в 12 лет 4 месяца и 25 дней. То есть запас времени у Шогджиева, с которым недавно начала работать группа российских тренеров во главе с известным гроссмейстером Евгением Томашевским и который выступает по чрезвычайно плотному графику, добавляющему шансов удачно завершить погоню за американцем, есть.

Взлет Романа Шогджиева можно считать символичным для отечественных шахмат.

В последнее время они испытывают определенный дефицит с по-настоящему яркими результатами на топовом уровне, нередко генерируя новости с отчетливым негативным оттенком. Например, июльский рейтинг FIDE — первый, в котором в десятке сильнейших не осталось ни одного представителя России: выпавший из нее Ян Непомнящий теперь лишь 14-й, рядом с ним никого из соотечественников. А на приближающемся к финишу женском Кубке мира в Батуми все россиянки сошли еще до четвертьфинальной стадии. Такого провала с ними еще не случалось.

Зато на уровне от детского до юниорского победы, рассказывающие о все-таки никуда не девшемся потенциале российских шахмат,— постоянные. Так, прошлогодние юношеские первенства в разных возрастных категориях в Словении принесли россиянам восемь медалей в сумме. И некоторые шахматисты новой генерации уже громко заявляют о себе в элите. Скажем, Володар Мурзин в декабре в 18 лет выиграл в Нью-Йорке чемпионат мира по рапиду.

Алексей Доспехов