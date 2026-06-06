Осенью в Майском КБР откроют обновленный детсад

В Майском продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Улыбка» МКОУ СОШ № 5. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Площадь объекта составляет около 1,4 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 180 воспитанников. В ходе модернизации предполагается обновление здания, комплексное оснащение современным учебным, игровым и технологическим оборудованием. На данный момент подрядчик заканчивает монтаж внутренних инженерных коммуникаций. Параллельно ведутся работы по устройству кровли и обновлению фасада. В помещениях выполняется отделка: монтируются подвесные потолочные системы, укладывается напольная плитка.

Ввод в эксплуатацию обновленного дошкольного отделения запланирован на осень 2026 года.

Константин Соловьев