На Ставрополье три человека погибли в столкновении Vesta и Granta

В Ставропольском крае на трассе «Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское» произошло ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

По данным правоохранителей, накануне вечером, 5 июня, произошло встречное столкновение двух легковых машин. Предварительно, 37-летний житель Изобильненского округа на автомобиле Lada Vesta выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Granta. После удара Vesta по инерции продолжила движение и врезалась в грузовик MAN.

В результате ДТП погибли водитель Vesta и две пассажирки Granta — девушки 17 и 25 лет. Водителя Granta с травмами госпитализировали.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, сообщила пресс-служба ведомства.

Константин Соловьев