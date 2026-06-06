В РПЦ рассказали об особом договоре для передачи икон из музеев

Передача икон из музеев церкви проводится по договору, который специально для этого разработали в 2022 году, сообщила глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения Чернега. По ее словам, святыни из Третьяковской галереи и Эрмитажа долгое время не передавали РПЦ из-за отрицательной позиции музеев, которую поддерживал Минкульт.

В договоре прописано, что время визита в храм для проверки переданного памятника должно быть тщательно согласовано. Должны соблюдаться правила храма, касающиеся внешнего вида и поведения. Также в договоре указывают два варианта страхования ценностей: в первом страхуется только период транспортировки, упаковки и распаковки иконы, во втором — весь период ее нахождения в храме. Договор разрешает страховать перевозимый предмет третьим лицам.

«В 2022 году, после долгих переговоров с этим министерством, мы добились разработки специальной типовой формы договора безвозмездного пользования музейными ценностями религиозного назначения»,— рассказала игуменья в интервью РБК.

После разработки документа процесс передачи музейных предметов «пошел довольно активно», отметила Ксения Чернега. «Мы будем двигаться дальше и не остановимся на достигнутом. Возможно, соответствующие инициативы последуют в этом году»,— уточнила она.

Первой по новой форме договора в 2023 году Александро-Невской лавре была передана рака (гробница) Александра Невского из Эрмитажа. Раку и предметы из гробницы оценили в 21 млрд руб. на случай утраты. Оплату страховых взносов взяли на себя благотворители. Гробница передана лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

На этой неделе Совет федерации одобрил закон, устанавливающий десятилетний срок давности при оспаривании сделок приватизации государственного и муниципального имущества. При этом в процессе обсуждения документа в Госдуме в тексте сделали исключение для религиозного имущества. Согласно итоговой версии закона, сроки исковой давности не будут ограничиваться 10 годами, если случай касается религиозного имущества, передаваемого религиозным организациям.

Истории десяти реликвий, переданных из музеев в пользование Церкви — в материале «Иконно русские ценности».