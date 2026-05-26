Госдума приняла закон о 10-летнем сроке давности по приватизационным спорам

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, по которому срок исковой давности при оспаривании сделок о приватизации государственного и муниципального имущества будет ограничен 10 годами. При рассмотрении поправок из-под действия нормы вывели случаи передачи имущества религиозным организациям.

Изменения вносятся в статью 217 Гражданского кодекса. Согласно закону, по истечении указанного срока суд сможет отказывать в иске об истребовании незаконно приватизированного имущества. Новые положения будут распространяться и на требования, сроки предъявления которых возникли до вступления закона в силу — но если судебные решения не вступили в законную силу.

При этом при рассмотрении законопроекта во втором чтении была принята поправка о религиозном имуществе. Согласно утвержденной инициативе, сроки исковой давности не будут ограничиваться 10 годами, если случай касается религиозного имущества, передаваемого религиозным организациям. «Такие объекты есть, есть очень серьезные компании, которые занимают (объекты. — "Ъ") точно не по религиозным назначениям, поэтому мы считаем, что это правильно», — сказал автор поправки, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Президент Владимир Путин во время сегодняшней встречи с главой РСПП поддержал новый закон. Он отметил, что «есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны... применяться принципы срока давности, — это преступление против человечности». «Во всех остальных случаях срок давности необходим»,— сказал он.

