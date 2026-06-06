В Дагестане обследовали пять тысяч домов после ЧС

В Дагестане специалисты обследовали 5 тыс. домов, пострадавших в результате потопов и оползней. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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По данным властей, в населенных пунктах восстановили водоснабжение, электрические и газовые коммуникации, на большинстве участков возобновлено движение транспорта. На водных объектах ведутся расчистка и берегоукрепительные работы.

По словам руководителя администрации главы и правительства Дагестана Махача Омарова, за прошедший месяц в региональный ЦУР поступило около 17 тыс. обращений. Все они зарегистрированы и направлены в профильные организации.

Кроме того, власти обсудили вопросы подготовки к туристическому сезону и проблемы обеспечения муниципалитетов контейнерными площадками для твердых коммунальных отходов.

Константин Соловьев