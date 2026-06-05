Астронавты NASA вернулись на МКС после устранения утечки воздуха

Астронавты NASA вернулись на борт международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Несколько часов назад их перевели в пристыкованный корабль Crew Dragon из-за обнаружения утечки воздуха на станции.

«Астронавты NASA вернулись из корабля на борт МКС для штатного продолжения работы»,— рассказал заместитель гендиректора по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

Ранее утечку воздуха обнаружили в двух местах российского модуля МКС Звезда. На одно место утечки нанесли первый слой двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1». По словам пресс-секретаря NASA Бетани Стивенс, ремонтные работы уже завершены.

Сейчас на МКС работают семь человек: космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Как отмечает Reuters, утечки воздуха на станции участились 1 июня.