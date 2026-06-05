На российском сегменте МКС обнаружили утечку воздуха

Космонавты на Международной космической станции обнаружили два потенциальных места утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Безопасности экипажа и исправности бортовых систем ничего не угрожает, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

На одно место утечки нанесли первый слой двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1». Космонавты готовятся герметизировать второе место. «Давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне»,— указано в пресс-релизе «Роскосмоса».

NASA приказало астронавтам оставаться в космическом корабле Crew Dragon и надеть скафандры на случай возможной эвакуации, сообщает Reuters. По информации источника агентства, в последние месяцы утечки воздуха в модуле «Звезда» были незначительными, однако резко увеличились 1 июня.

Сейчас на МКС работают семь человек: космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.