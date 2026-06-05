Владимир Владимиров сообщил о 70 подтопленных участках и домах на Ставрополье

Ситуация с паводком в Ставропольском крае постепенно стабилизируется, на большинстве рек наблюдается снижение уровня воды. Однако около 70 участков и домов остаются затопленными. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По его словам, на реке Кума уровень воды снижается в районах станицы Бекешевской Предгорного округа, сел Гражданское и Левокумка Минераловодского округа. В Левокумке за ночь вода ушла еще на 35 см. Всего здесь были подтоплены 335 земельных участков и 54 жилых дома, сейчас вода остается в 17 домах.

На реке Калаус наиболее сложная обстановка сохраняется в районе села Воздвиженское Апанасенковского округа. Уровень воды здесь остается на 2 сантиметра выше опасной отметки. По оценке специалистов, сейчас проходит пик второй паводковой волны. Подтоплены 9 земельных участков и подъездная дорога к селу, отметил губернатор.

Глава региона добавил, что в Буденновском округе продолжается подъем уровня воды. В селах Архангельское и Добровольное подтоплены 39 земельных участков, вода зашла на сельхозугодья. Все службы продолжают работать в усиленном режиме.

Мария Хоперская