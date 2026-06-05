Махачкалинский и казахстанский порты наладят паромное сообщение

В рамках Петербургского международного экономического форума 2026 года было подписано соглашение между Махачкалинским морским торговым портом и казахстанским портом Курык. Документ скрепили подписями директор махачкалинского порта Джамал Алиев и исполнительный директор по маркетингу и логистике из Казахстана Медина Турлан Дуйсешулы.

Стороны намерены в ближайшее время организовать автомобильные паромные перевозки между двумя портами.

Новое соглашение позволит расширить логистические возможности и сократить маршрут из Махачкалы в Китай через Казахстан. Ожидается, что это укрепит экономические связи между регионами и повысит эффективность грузоперевозок в Каспийском бассейне.

Мария Хоперская