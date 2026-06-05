Челябинское министерство ЖКХ требует с мэрии Карабаша вернуть 27 млн рублей

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области подало иск к администрации Карабаша о взыскании 26,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда региона.

Ведомство требует у мэрии Карабаша вернуть средства, выделенные в качестве субсидии. Подробности дела на данный момент неизвестны. Суд принял заявление к производству. Предварительное заседание назначено на 22 июля 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в начале года в Карабаше дважды прорвало один и тот же трубопровод. Из-за этого 31 многоквартирный дом 2-го микрорайона на улицах Металлургов, Ключевой и Комсомольской, где живут 3,8 тыс. человек, несколько дней оставался без отопления. Первая авария случилась 21 января, восстановить подачу ресурса удалось только к 29 января. Вторая — 3 марта, тепло вернулось в дома 5 марта. Возбуждены уголовные дела и по первой, и по второй аварии.

Виталина Ярховска