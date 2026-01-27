Из-за коммунальной аварии в Карабаше возбудили второе уголовное дело

Следственные органы Челябинской области возбудили второе уголовное дело после коммунальной аварии в Карабаше, оставившей 31 дом без тепла и горячей воды. Расследование проведут по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Челябинской области

Материалы для возбуждения дела в СУ СКР по региону передало надзорное ведомство. Оно просило оценить действия должностных лиц ООО «Управляющая компания Карабашская коммунальная компания».

Сейчас отопление частично отсутствует в 10% стояков в некоторых домах из-за перемерзания системы. В квартирах проводят ремонты для ликвидации последствий аварии. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию.

Как сообщал “Ъ-Южный Урал“, авария произошла утром 21 января. Во время запуска отопления прорвало трубопровод. Без тепла и горячей воды в морозы остались около 3 тыс. жителей 31 многоквартирного дома, а также школа, детский сад и другие социальные объекты. На 27 января в шести многоквартирных домах Карабаша остаются проблемы с теплоснабжением.

Ранее следственный отдел по Кыштыму СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Виталина Ярховска