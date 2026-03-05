В Карабаше снова завели дело после прорыва трубопровода

Следственный отдел по Кыштыму СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Причиной стал новый прорыв трубы в Карабаше, который оставил без тепла 31 многоквартирный дом, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, неустановленные работники ООО «Перспектива» не предприняли своевременных мер по ремонту и поддержанию теплоснабжения. В итоге 3 марта труба в районе улицы Металлистов прорвалась, без ресурса остались 31 многоквартирный дом и три социальных учреждения. Это создало реальную угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, подчеркивает следствие.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Вопрос полного восстановления теплоснабжения контролируется региональным управлением СК.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, подобная авария произошла в Карабаше 21 января. Во время запуска отопления прорвало трубопровод. Без тепла и горячей воды в морозы остались около 3 тыс. жителей 31 многоквартирного дома, а также школа, детский сад и другие социальные объекты. Полностью восстановить работу домовых систем отопления удалось к вечеру 29 января. Было возбуждено два уголовных дела.

Виталина Ярховска