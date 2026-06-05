Т2 и Аэрофлот будут развивать связь и цифровые сервисы на борту воздушных судов

Т2 и «Аэрофлот» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оценки и внедрения телекоммуникационных услуг на борту воздушных судов. Документ определяет дорожную карту совместной работы по запуску современных сервисов связи, цифрового контента и маркетинговых инициатив для пассажиров авиакомпании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Ростелекома» Фото: Пресс-служба «Ростелекома»

Меморандум подписали заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева и первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрей Чиханчин на Петербургском международном экономическом форуме.

Ключевым направлением партнерства станет содействие разработке, тестированию и коммерческому запуску услуги Wi-Fi на борту воздушных судов на базе частоты LTE 450 МГц. На отдельных рейсах для клиентов Аэрофлота будет доступен экспериментальный доступ в интернет; параметры и формат оказания такой услуги будут определяться по итогам пилотных испытаний. Т2 также проконсультирует партнера по порядку получения разрешений и согласований со стороны регуляторов. Это позволит предоставлять услуги в строгом соответствии с требованиями авиационной безопасности.

Партнеры также намерены создать условия для внедрения на борту видео- и игрового контента, расширяя цифровую экосистему развлечений для пассажиров. В рамках соглашения компании договорились о совместных маркетинговых инициативах. Проекты будут сфокусированы на персонализации сервиса, улучшении пользовательского опыта и интеграции современных цифровых продуктов в стандарты авиаперевозок.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2:

«Внедрение бортового Wi-Fi – проект, требующий глубокой технической экспертизы, слаженной работы с отраслевыми регуляторами и внимания к деталям пользовательского опыта. Объединяя телекоммуникационные возможности Т2 и отраслевую экспертизу Аэрофлота, мы создадим инфраструктуру, которая сделает цифровые услуги в небе такими же удобными, как и на земле. Это партнерство открывает пространство для формирования новых стандартов пассажирского сервиса».

Андрей Чиханчин, первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот»:

«Аэрофлот традиционно удерживает цифровое лидерство среди российских авиаперевозчиков. Мы первыми в отрасли внедряем инновационные ИТ-технологии, которые позволяют совершенствовать клиентский путь пассажира и повышают уровень комфорта на всех этапах авиапутешествия. Убежден, что сотрудничество с оператором мобильной связи Т2 поможет решить ряд актуальных задач по развитию сервиса на борту и внедрению удобных цифровых решений для пассажиров».

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