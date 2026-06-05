Петербургский суд рассмотрит иск на 5,4 млрд рублей к «Северной верфи»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5 июня рассмотрит иск АО «Карат-1» к ПАО «Судостроительный завод "Северная верфь"» о взыскании 5,4 млрд рублей. Это следует из данных судебной картотеки.

Иск является частью серии судебных разбирательств, инициированных рыбопромысловыми компаниями группы «Норебо». Общий объем их требований к петербургскому судостроительному предприятию достиг 24,2 млрд рублей, что превышает годовую выручку верфи.

Рассмотрение первого из шести исков Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области начал 16 апреля. В рамках судебных процессов компании добиваются взыскания многомиллиардных сумм с предприятия, входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Матвей Николаев