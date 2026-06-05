Главные новости к утру 5 июня

Президент США Дональд Трамп считает, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского стала бы отличным развитием событий.

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине и новых санкциях в отношении России.

Правительство Германии на протяжении последних недель интенсивно готовится к переговорам с Россией, пишет Die Zeit.

США из-за России рассматривают возможность отмены поставки Германии крылатых ракет Tomahawk, узнало Politico.

Председатель КНР Си Цзиньпин 8 и 9 июня посетит Северную Корею с государственным визитом.