Трамп: встреча Путина и Зеленского стала бы отличным развитием событий

Президент США Дональд Трамп отреагировал на открытое письмо Владимира Зеленского, в котором он призвал Владимира Путина к переговорам. По словам господина Трампа, встреча президентов России и Украины стала бы отличным развитием событий.

«Рад, что они, возможно, говорят о встрече. Я думаю, мы во многом причастны к этому. Было бы здорово, если бы они встретились. Они должны сделать это»,— сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Президент США также выразил уверенность, что Владимир Путин и Владимир Зеленский в итоге пойдут на компромисс. «Они оба пойдут на компромиссы, я предложил эти компромиссы»,— уточнил он.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Владимиру Путину провести личную встречу и завершить боевые действия. Он напомнил, что переговоры готовы организовать Швейцария, Турция и арабские страны. Пресс-секретарь президента России говорил, что в Кремле видели письмо. Владимиру Путину о нем пока не доложили.