Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях в отношении России

Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях в отношении России.

Документ поддержали 226 членов палаты представителей, 195 высказались против. Среди проголосовавших в поддержку законопроекта — 207 демократов, 18 республиканцев и один независимый. Для вступления закона в силу документ должен пройти одобрение Сената США.

Законопроект внесен на рассмотрение в апреле. Он предполагает создание фонда восстановления Украины и возобновляет полномочия президента по передаче оборонного имущества в кредит или аренду Украине и странам Восточной Европы. Кроме того, Пентагон до конца 2027 года получает право оказывать помощь Украине в сфере разведки. Госдеп же обязуется усилить потенциал вооруженных сил и пограничных служб стран Балтии. Президент США также получает право вводить санкции, блокировать активы и устанавливать дополнительные экспортные пошлины в отношении России.