Politico: США могут отменить поставку Tomahawk в Германию

Администрация президента США рассматривает возможность отмены плана передачи Германии крылатых ракет Tomahawk, пишет Politico со ссылкой на источники. По словам собеседников, Вашингтон опасается, что Москва может воспринять поставку как эскалацию.

Как уточнили источники Politico, Пентагон заморозил сделку, которая была заключена при бывшем президенте США Джо Байдене. Ведомство также проводит анализ возможного ответа со стороны России. Среди потенциальной реакции Москвы Пентагон допускает размещение дополнительных ракетных комплексов в Калининградской области и Белоруссии.

Издание отмечает, что возможная отмена поставок ракет Tomahawk Германии станет частью более широкого сокращения США в НАТО. В начале мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о решении вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.