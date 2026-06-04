С начала года в ДТП на Ставрополье погибли 52 человека

За январь—апрель 2026 года в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Ставропольского края погибли 52 человека. Об этом говорится в ответе Ставропольской краевой клинической станции скорой медицинской помощи на запрос «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным медучреждения, за четыре месяца текущего года в стационары региона после ДТП были доставлены 863 пострадавших.

Кроме того, за указанный период бригады скорой медицинской помощи 895 раз выезжали на вызовы, связанные с дорожными авариями.

Таким образом, число выездов медиков на места ДТП превысило количество госпитализированных пострадавших, что может свидетельствовать о значительном количестве происшествий, не потребовавших доставки пациентов в стационары, либо о случаях оказания помощи нескольким пострадавшим в рамках одного вызова.

Статистика охватывает период с января по апрель 2026 года и включает данные о последствиях дорожно-транспортных происшествий на территории Ставропольского края.

Валерий Климов