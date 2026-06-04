Лавров: планы Ирана по созданию ядерного оружия не доказаны

Доказательств того, что Иран стремился создать ядерное оружие, нет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В июне иранское руководство продемонстрировало приверженность фетве, которую выпустил верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи перед гибелью, о запрете на создание ядерного оружия, и ... нет никаких доказательств обратного»,— сказал он в интервью RT Arabic на полях ПМЭФ.

Ядерная программа Ирана стала одной из главных причин разногласий с США, что привело к эскалации конфликта в конце февраля 2026 года. Вашингтон утверждает, что Тегеран планирует разработать ядерное оружие, и настаивает на полном прекращении обогащения урана в ядерной республике.

Глава российского МИДа еще в начале марта говорил об отсутствии доказательств того, что Иран планировал разрабатывать ядерное оружие. По его словам, это подтверждают данные МАГАТЭ и разведки США. По словам господина Лаврова, Россия могла бы сыграть свою роль в решении проблемы: перерабатывать высокообогащенный уран в уран топливного уровня или принять определенное количество вещества на хранение.

О ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Проливы гнева».