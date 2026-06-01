Проливы гнева

Иран объявил 1 июня, что прекращает переговорный процесс с США и теперь собирается блокировать не только Ормузский, но и Баб-эль-Мандебский пролив. Основной причиной Иран назвал активизацию Израилем наступательных действий против радикальной группировки «Хезболла» в Ливане, которая, как настаивает Тегеран в переговорах с Вашингтоном, должна быть ограждена от нападений. До тех пор пока Армия обороны Израиля не прекратит военную активность в Ливане, а также в секторе Газа, никакого диалога с Вашингтоном не будет, пообещало иранское руководство.

Фото: Abdulnasser Alseddik / AP Газовоз в районе Баб-эль-Мандебского пролива (апрель 2026 года)

О том, что переговорная команда Ирана прекращает обмен сообщениями с США по поводу возможного соглашения, объявили 1 июня государственные СМИ Исламской Республики. В их заявлении говорится, что Тегеран не вернется к диалогу до тех пор, пока Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не прекратит боевые действия в Ливане против группировки «Хезболла», а также против «Хамаса» в Газе. Пока же иранские силы и лояльные им группировки Ближнего Востока «приняли решение о полной блокировке Ормузского пролива и активизации других направлений, включая Баб-эль-Мандебский пролив, с целью наказать сионистов и их сторонников», отмечается в заявлении, распространенном иранскими СМИ.

Последней каплей для Ирана, вероятно, стало заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от 1 июня о решении атаковать районы Бейрута, где находятся командные центры «Хезболлы» — союзной Тегерану группировки.

«Не может быть ситуации, при которой "Хезболла" атакует наши города и наших граждан, а ее террористические штабы в Бейруте, в Дахии, останутся вне зоны поражения»,— заявил Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

До настоящего момента Израиль по просьбе США воздерживался от массированных атак на Бейрут, однако проводил активные наступательные действия в южной части Ливана. По-видимому, это не особенно раздражало иранских переговорщиков, которые до 1 июня продолжали обмениваться с США текстами инициатив по урегулированию конфликта. В минувшие выходные Тегерану через международных посредников был передан очередной доработанный США черновик договоренностей, который, как сообщали Axios и The New York Times, содержал ужесточившиеся требования США в вопросах ядерной программы Ирана, открытия Ормуза и снятия санкций.

Со своей стороны, Израиль в контактах с США доказывал необходимость интенсификации ударов по Ливану, чтобы оттеснить «Хезболлу» от своих пограничных районов. Израильские военные сообщали, что ливанская группировка стала все чаще использовать дроны на оптоволокне. С середины апреля как минимум семь военнослужащих ЦАХАЛа стали жертвами таких нападений. И Израиль принял решение уничтожить склады, где хранятся эти беспилотники.

В разговоре с американскими представителями Израиль настаивал на предоставлении ему оперативной свободы на юге Ливана, а также в районах, которые были заняты ЦАХАЛом за последние три месяца.

Это примерно 7–8 км вглубь ливанской территории.

США пытались найти компромисс. Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с Нетаньяху и президентом Ливана Жозефом Ауном, предложив им подписать усеченное соглашение о деэскалации. Оно предполагало полное прекращение атак «Хезболлы» на населенные пункты на севере Израиля и в качестве встречного шага — отказ Израиля от ударов по Бейруту. Центральное правительство Ливана согласилось с планом, однако его влияния не хватило на то, чтобы договориться с руководством «Хезболлы» — движения, которое де-факто представляет собой государство в государстве.

Израиль же начал все более настойчиво наращивать свое военное давление. 31 мая части ЦАХАЛа установили контроль над важной господствующей высотой к северу от реки Литани в Ливане, где расположен замок Бофор — крепость крестоносцев XII века, которая в прошлом, до 2000 года, контролировалась израильскими войсками и использовалась ими как военная база.

«Это ясный сигнал нашим врагам: кто угрожает гражданам Израиля, потеряет свои стратегические активы один за другим,— заявил по этому случаю министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.— Борьба еще не окончена. ЦАХАЛ силен, и мы все решительно настроены разбить силы "Хезболлы" и решить задачу обеспечения безопасности жителей севера».

На наступательные действия Израиля «Хезболла» отреагировала волной ударов. Группировка 1 июня сообщила, что применила высокоточное ракетное оружие при атаке на израильский приграничный город Тверия.

«Противник не чувствует себя в безопасности, заняв крепость Бофор, которая является исторической достопримечательностью,— отметила в заявлении "Хезболла".— Бойцы сопротивления (имеются в виду силы, противостоящие Израилю.— “Ъ”) держат под огнем все передвижения неприятельских сил».

Учитывая угрозу Ирана блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, следует ожидать активизации другой союзной ему группировки — йеменской «Ансар Аллах» (хуситы), которая с начала американо-израильской операции на Ближнем Востоке не раз обещала поддержать Тегеран и перекрыть судоходную артерию, расположенную между Африкой и Аравийским полуостровом.

Нил Кербелов