На Ставрополье дожди и град повредили 100 тысяч гектаров посевов

Во время непогоды в Георгиевском, Минераловодском, Курском, Степновском и Кировском округах, по предварительным данным, пострадали более 100 тыс. га посевов. Дожди и град нанесли вред садам, виноградникам и ягодникам на площади 700 га. Об этом сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для многих хозяйств серьезной поддержкой станет страхование, считает глава региона. По его информации, за пять лет площадь застрахованных сельхозземель на Ставрополье выросла в четыре раза, доля фермерских хозяйств — в восемь раз.

Господин Владимиров добавил, что минсельхоз края начал выплату субсидий по страхованию урожая. Заключено 218 соглашений на 528 млн рублей. Средства направят пострадавшим от непогоды хозяйствам. Планируется субсидировать около 785 тыс. гектаров застрахованных посевов, компенсируя половину затрат на страхование.

Наталья Белоштейн