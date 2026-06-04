На Ставрополье врио мэра Невинномысска назначена Виктория Соколюк

С 4 июня 2025 года временно исполняющей полномочия главы Невинномысска официально назначена Виктория Соколюк, ранее занимавшая пост первого заместителя мэра города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Миненкова Фото: Telegram-канал Михаила Миненкова

Исполнение обязанностей руководителя администрации Невинномысска с 4 июня 2025 года возложено на Викторию Соколюк. Документ, подписанный губернатором Ставропольского края, опубликован на региональном портале правовой информации.

Чиновница ранее служила первым заместителем градоначальника. Уроженка Ставрополя 1972 года рождения в 1994-м завершила обучение в Ставропольском политехническом институте, получив диплом инженера. Спустя 14 лет она прошла переподготовку в Северо-Кавказской академии госслужбы по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Свой профессиональный путь Виктория Соколюк начинала в середине 1990-х на предприятиях «Агроспецстрой», «Агростройсервис», «Водоканал», а также трудилась в Ставропольском автоцентре «КамАЗ» и Земельной палате краевого центра. В 2005-м она перешла на муниципальную работу в комитет градостроительства администрации Ставрополя. В период 2013–2014 годов служила консультантом в мэрии краевой столицы, а затем непродолжительное время работала в министерстве здравоохранения Ставрополья.

В 2014 году чиновница заняла пост управляющего делами, а позже стала первым заместителем тогдашнего главы Михайловска Михаила Миненкова. Спустя два года она получила аналогичную должность в Невинномысске после переезда своего начальника в город химиков. Сам Михаил Миненков, руководивший Невинномысском с 2016 года, объявил о своем уходе в конце мая, сославшись на усталость. Перспективы его дальнейшей карьеры пока неизвестны.

Станислав Маслаков