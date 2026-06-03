Капитан задержанного Францией танкера Tagor арестован

Гражданин России — капитан задержанного во Франции танкера Tagor — 2 июня был помещен под стражу, сообщили ТАСС в посольстве РФ во Франции. Диппредставительство запросило к нему консульский доступ.

Посольство назвало все обвинения в адрес россиянина надуманными. «Посольство вновь обратилось в МИД Франции с требованием незамедлительно предоставить консульский доступ к российскому гражданину и обеспечить его скорейшее освобождение»,— прокомментировали в диппредставительстве.

31 мая ВМС Франции при поддержке Великобритании задержали танкер в Атлантическом океане. По данным французской стороны, Tagor шел из Мурманска. Капитан танкера якобы отказался подчиниться указаниям ВМС, французские власти проводят расследование. Кремль счел задержание танкера незаконным, а МИД России назвал инцидент «примером правового нигилизма».