Экс-главу Пенсионного фонда Дагестана заочно приговорили к пожизненному сроку

Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению бывшего управляющего отделением Пенсионного фонда России по Дагестану Сагида Муртазалиева, признав его виновным в организации убийства высокопоставленного сотрудника МВД и финансировании незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону завершилось разбирательство по делу экс-руководителя регионального управления ПФР. 65-летний Сагид Муртазалиев признан виновным в совершении особо тяжких преступлений. Приговор зачитан заочно, так как подсудимый с 2015 года находится в международном розыске.

Согласно материалам уголовного дела, в июле 2010 года чиновник, занимавший тогда пост управляющего отделением Пенсионного фонда, принял решение устранить двух представителей власти в городе Кизляре. Жертвами должны были стать заместитель начальника отдела по борьбе с экстремизмом местного Центра по противодействию экстремизму при МВД республики, а также заместитель главы администрации городского округа.

Для реализации преступного замысла Сагид Муртазалиев, по данным следствия, обратился к участникам незаконных вооруженных формирований. Он пообещал бандитам денежное вознаграждение за ликвидацию указанных лиц. Суд счел эти доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Помимо пожизненного лишения свободы, бывшему чиновнику назначен крупный денежный штраф. Отметим, что это не первая судебная неудача в жизни Сагида Муртазалиева. Ранее, весной прошлого года, по решению суда у него и трех его родственников были конфискованы пять объектов недвижимости и почти 119 млн руб. Тогда же выяснилось, что фигурант покинул территорию России и был объявлен в международный розыск после заочного ареста в 2015 году. Основными статьями обвинения на тот момент значились финансирование террористической деятельности и организация убийства.

Станислав Маслаков