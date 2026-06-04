Международный терминал аэропорта Ставрополя запустят к 2027 году

Власти Ставропольского края планируют завершить реконструкцию международного терминала в аэропорту Ставрополя уже в текущем году, сообщил губернатор Владимир Владимиров на полях Петербургского международного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Маслаков Фото: Станислав Маслаков

На площадке ПМЭФ-2026 глава региона Владимир Владимиров заявил о скором завершении работ по модернизации международного сектора воздушной гавани Ставрополя. По его словам, объект входит в структуру холдинга «Новапорт» и будет введен в эксплуатацию до конца 2026 года.

«Мы рассчитываем, что к концу этого года международный терминал в аэропорту Ставрополя откроется. С нашей стороны как акционеров аэропортов, так и со стороны партнера из "Новапорта" предусмотрены необходимые финансовые вливания», — подчеркнул губернатор. Он также уточнил, что все работы ведутся без привлечения кредитных средств.

Ранее, в ходе ПМЭФ-2025, правительство Ставропольского края и Министерство транспорта РФ подписали соглашение о развитии авиаузлов в Ставрополе и Минеральных Водах. Документ предполагает обновление международных секторов обоих аэропортов, включая переоснащение пунктов пропуска через государственную границу.

Ожидается, что после завершения проекта пропускная способность международного блока в Ставрополе достигнет 120 человек в час. В Минеральных Водах этот показатель возрастет вдвое — до 720 пассажиров в час.

Напомним, в декабре 2024 года в ставропольском аэропорту уже заработал новый терминал для внутренних перевозок. Международным терминалом, по планам, должно стать здание старого аэровокзала.

Ставропольский аэропорт имеет статус федерального международного узла. По итогам 2025 года пассажиропоток здесь превысил 500 тыс. человек, что несколько меньше показателя предыдущего года (593 тыс.).

Аэропорт Минеральных Вод, которым также управляет «Новапорт», остается крупнейшим авиационным хабом Северо-Кавказского федерального округа. В 2025 году его загрузка снизилась на 4,6% по сравнению с 2024-м и составила 4,6 млн пассажиров.

Станислав Маслаков