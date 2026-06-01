Рок-фестиваль «Ветра Черноземья» отменили в Воронежской области

В связи с нестабильной оперативной обстановкой в Воронежской области отменено проведение рок-фестиваля «Ветра Черноземья». Об этом 1 июня сообщили в администрации Новоусманского района. Провести фестиваль планировали 27 июня на территории центра лыжной подготовки «Дубрава».

«Мы понимаем, что это решение может расстроить тех, кто ждал мероприятие, и приносим искренние извинения за возникшие неудобства. Безопасность жителей — наш безусловный приоритет»,— подчеркнули в районной администрации.

Деньги за приобретенные онлайн билеты, будут возвращены покупателям автоматически в ближайшие дни. Тем, кто купил билеты в кассе Дворца культуры, рекомендуют вернуть их там же.

В 2026 году хедлайнером фестиваля должна была стать группа «СерьГа», основанная рок-музыкантом Сергеем Галаниным. Также заявлялось участие коллективов «Трубецкой», «АтакА 36», «Вайкари», «Директива19» (бывш. «Индика»), «The Стереотипы», «Under time», «Stonehand» и других.

Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что 27 июня в воронежских школах запланировано проведение выпускных вечеров. В связи с оперативной обстановкой, выпускные должны проходить в закрытых помещениях с соблюдением всех требований комплексной безопасности.

Денис Данилов