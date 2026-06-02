Фестиваль «Жатва» под Воронежем перенесли на 2027 год из-за «ситуации в регионе»

В 2026 году в Воронежской области не состоится фестиваль «Жатва», который планировали провести с 21 по 23 августа в селе Горожанка Рамонского района, объявили организаторы. Решение было принято «в связи со сложившейся ситуацией в регионе и непростой обстановкой с площадкой для проведения фестиваля в изначально задуманном масштабе». «Жатва» перенесена на 2027 год с сохранением списка заявленных артистов и заранее подготовленных программ.

«Мы уже проделали огромную работу, договорились с множеством артистов, партнеров, начали застройку арт-объектов на площадке, и поэтому перенос в другой регион или на другую площадку за такой короткий срок фестиваля просто невозможен в том масштабе, в котором мы изначально задумывали»,— заявили устроители «Жатвы».

Организаторы позиционируют «Жатву» как фестиваль современного искусства и творчества, «в основе которого — близкие каждому народные ценности и традиции». В программу форума включили выступления российских артистов и музыкантов, театральные постановки, лекции, мастер-классы, перформансы, организацию кемпинга, танцы и другие активности.

Гости, которые уже приобрели билеты на фестиваль, могут сохранить их до 2027 года или оформить возврат. Заявки по возвратам обработают до 1 июля.

Накануне, 1 июня, «Ъ-Черноземье» сообщил об отмене рок-фестиваля «Ветра Черноземья» в Новоусманском районе Воронежской области в связи с «нестабильной оперативной обстановкой». Провести фестиваль планировали 27 июня на территории центра лыжной подготовки «Дубрава».

Денис Данилов