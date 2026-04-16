Анимационный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая
Четвертый международный фестиваль «Мультпрактика» состоится в Воронеже с 22 по 24 мая 2026 года. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации анимационного кино России. Показы кинокартин, а также деловые и образовательные мероприятия запланированы в парках «Танаис», «Нелжа», «Дельфин», «Орленок», кинотеатре сети «Синема парк» и Театре кукол, сообщается в социальных сетях «Мультпрактики».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Программа фестиваля в этом году объединяет четыре направления: конкурсное, внеконкурсное, образовательное и деловое. В рамках первого зрителям представят 160 фильмов из 34 стран, включая Беларусь, Иран, Португалию и другие. На конкурс школьных анимационных работ среди учащихся 5–11 классов, воспитанников мультстудий и кружков, а также независимых юных авторов поступило 318 заявок из России и Беларуси. В конкурсную программу отобрано 50 лент. Внеконкурсный блок составят анимационные работы, посвященные 225-летию со дня рождения Владимира Даля, а также картины, в центре которых — русский язык, отечественная культура и традиции.
Деловая часть фестиваля включит панельные дискуссии, профильные конференции и нетворкинг-сессии, на которых эксперты обсудят актуальные технологические вызовы и проблемы анимационной индустрии. Параллельно для зрителей всех возрастов будет работать образовательная программа, объединяющая мастер-классы, творческие встречи и лекции.
Всего заявки на участие подали представители 110 государств — в общей сложности 4010 работ.
Организатором фестиваля традиционно выступает анимационная студия «Воронеж» (ранее Wizart Animation). В этом году на проведение четвертой «Мультпрактики» компания получила грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 7 млн руб. при общем бюджете проекта 20,8 млн руб. Первый фестиваль состоялся в 2023 году и собрал около 12 тыс. зрителей.
В прошлом году «Мультпрактика» проходила в Воронеже с 22 по 25 мая.