Анимационный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая

Четвертый международный фестиваль «Мультпрактика» состоится в Воронеже с 22 по 24 мая 2026 года. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации анимационного кино России. Показы кинокартин, а также деловые и образовательные мероприятия запланированы в парках «Танаис», «Нелжа», «Дельфин», «Орленок», кинотеатре сети «Синема парк» и Театре кукол, сообщается в социальных сетях «Мультпрактики».

Программа фестиваля в этом году объединяет четыре направления: конкурсное, внеконкурсное, образовательное и деловое. В рамках первого зрителям представят 160 фильмов из 34 стран, включая Беларусь, Иран, Португалию и другие. На конкурс школьных анимационных работ среди учащихся 5–11 классов, воспитанников мультстудий и кружков, а также независимых юных авторов поступило 318 заявок из России и Беларуси. В конкурсную программу отобрано 50 лент. Внеконкурсный блок составят анимационные работы, посвященные 225-летию со дня рождения Владимира Даля, а также картины, в центре которых — русский язык, отечественная культура и традиции.

Деловая часть фестиваля включит панельные дискуссии, профильные конференции и нетворкинг-сессии, на которых эксперты обсудят актуальные технологические вызовы и проблемы анимационной индустрии. Параллельно для зрителей всех возрастов будет работать образовательная программа, объединяющая мастер-классы, творческие встречи и лекции.

Всего заявки на участие подали представители 110 государств — в общей сложности 4010 работ.

Организатором фестиваля традиционно выступает анимационная студия «Воронеж» (ранее Wizart Animation). В этом году на проведение четвертой «Мультпрактики» компания получила грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 7 млн руб. при общем бюджете проекта 20,8 млн руб. Первый фестиваль состоялся в 2023 году и собрал около 12 тыс. зрителей.

В прошлом году «Мультпрактика» проходила в Воронеже с 22 по 25 мая.

Фотогалерея Как фестиваль прошел в 2025 году Фестиваль проходит с 22 по 25 мая 2025 года и объединяет профессионалов индустрии, молодых авторов, студентов и зрителей, увлеченных искусством анимации Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Женщина в костюме у стенда «Ворон + ёж = Воронеж» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Ростовая кукла-талисман фестиваля — бобер Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Модельный показ "Хохломушка" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Юные артисты на ходулях из цирковой студии «Созвездие» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мастер-класс в стиле Шехерезады Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Женщина в костюме Бабы Яги Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мастер-класс по прядению Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Заместитель председателя правительства Воронежской области Олег Мосолов выступает на открытии фестиваля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Кинопродюсер Алекс Чжу (слева), продюсер Драган Миленкович (второй справа), российский композитор Григорий Гладков (справа) на фестивале "Мультпрактика" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Российский композитор Григорий Гладков на открытии фестиваля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фестиваль продлится до 25 мая Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Директор фестиваля Владимир Николаев Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Победителей конкурсной программы наградят 24 мая Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Кабира Гасанова