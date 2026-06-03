Главное в первый день ПМЭФ-2026 для регионов Черноземья

В среду, 3 июня, прошел первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года. Регионы Черноземья уже в него отметились рядом крупных инвестиционных соглашений. При этом все без исключения черноземные области в этом году не стали представлять свои стенды, а один из регионов и вовсе не отправил на форум делегацию. Итоги первого дня работы ПМЭФ-2026 для макрорегиона — в справке «Ъ-Черноземье».

XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Воронежская область Правительство Воронежской области в первый день ПМЭФ-2026 подписало соглашение со Сбером о развитии системы образования в регионе, в том числе с использованием искусственного интеллекта. В воронежских школах, колледжах и вузах планируется создать IT-пространства, коворкинги и лаборатории.

Белгородская область Правительство Белгородской области в 2026 году не поехало на форум, как сообщил «Ъ-Черноземье» источник в региональной власти. Кроме того, Белгород, как и другие регионы Черноземья, не стал в этом году представлять стенд на ПМЭФ-2026.

Липецкая область В правительстве Липецкой области заявили, что основная программа форума для региона начнется завтра. Власти рассчитывают подписать «ряд соглашений, касающихся строительства заводов в сферах пищевой промышленности, здравоохранения, легкой промышленности, сельского хозяйства, туризма».

Курская область Губернатор Курской области Александр Хинштейн в первый день ПМЭФ подписал несколько соглашений на общую сумму 40,7 млрд руб. Договор с управляющей маслозаводом в регионе структурой калининградской ГК «Содружество» — ООО УК «Содружество» — предполагает строительство цехов по обезжириванию лецитина и ферментации шрота за 10,2 млрд руб. Также стало известно о соглашении с рязанским застройщиком «Мармакс», предусматривающем строительство ЖК в Курской области. Общий объем инвестиций — 12,1 млрд руб. В рамках соглашения с компанией «Феррум», в свою очередь, власти рассчитывают на создание современного металлургического производства по переработке отходов горно-обогатительных комбинатов. Инвестиции в предприятие могут составить 18,4 млрд руб.

Орловская область Соглашение о создании производства рулонного проката с полимерным покрытием и изделий из него на территории опережающего развития «Мценск» подписали губернатор Орловской области Андрей Клычков и руководство ООО «Ева-металл». Объем инвестиций в проект не раскрывается. Также господин Клычков договорился с ООО «Мценсколеопродукт» о реализации инвестпроекта по созданию производства бытовой химии и жирных кислот в ТОР «Мценск». Инвестиции в предприятие также не раскрывались.

Тамбовская область Власти Тамбовской области пока не объявляли о подписании каких-либо соглашений. По словам губернатора Евгения Первышова, «вся основная работа запланирована на завтра». Правительство региона планирует подписать соглашения о реализации «новых крупных инвестпроектов». Ранее сообщалось, что состав тамбовской делегации был сокращен «в целях экономии» бюджета. При этом, несмотря на отсутствие собственного стенда, регион впервые представит на площадке форума арт-объект — инсталляцию, построенную на образе традиционной русской куклы-неваляшки. Высота фигуры составляет 2,5 м, она собрана из множества сфер диаметром от 10 до 150 см. По данным облправительства, одним из пунктов программы на ПМЭФ станет подписание соглашения между региональными властями, Национальным центром «Россия», администрацией города Котовска и ООО «Котовские неваляшки». Документ даст старт созданию в Котовске туристического кластера «Неваляшкино».

Егор Якимов