Регионы Черноземья из экономии не стали представлять стенды на ПМЭФ-2026

Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел и Тамбов в целях экономии средств не стали представлять достижения своих регионов в виде стендов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года, проходящего в период с 3 по 6 июня. Однако делегации от большинства областей работают на ПМЭФ — в сравнительно сокращенном виде. Правительство Белгородской области в 2026 году вообще не поехало на форум, сообщил «Ъ-Черноземье» источник в региональной власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Также на площадке форума не удалось найти коллективный стенд субъектов Центрального федерального округа (ЦФО), с идеей организации которого в прошлом году выступила Воронежская область. По словам первого заместителя председателя правительства региона Данила Кустова, предложение направляли в аппарат полномочного представителя президента в ЦФО. Целью заявлялось сокращение издержек и обеспечение присутствия региона на форуме в условиях ограниченного бюджета.

«Приблизительно стенды на питерском форуме стоят порядка 50–80 млн руб., если говорить об обычных решениях. Более технологичные варианты обходятся еще дороже»,— пояснял в 2025 году господин Кустов.

В то же время главы регионов Черноземья уже начали рассказывать о своей работе на полях ПМЭФ. Одним из первых это сделал глава Орловской области Андрей Клычков. В своих соцсетях он заявил, что в этом году региональные власти «ожидают новые большие соглашения и встречи».

«Вновь собираемся максимально эффективно воспользоваться возможностями этого мероприятия. Запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве, важных для региона, сделаем новые шаги для развития экспортной деятельности, финансовых инструментов, внедрения Стандарта общественного капитала бизнеса»,— рассказал господин Клычков.

Ранее также стало известно, что состав делегации Тамбовской области в 2026 году по поручению губернатора Евгения Первышова был сокращен «в целях экономии бюджетных средств». При этом, несмотря на отсутствие своего стенда, регион впервые представит на площадке форума арт-объект — инсталляцию, построенную на образе традиционной русской куклы-неваляшки. Высота фигуры составляет 2,5 м, она собрана из множества сфер диаметром от 10 до 150 см. По данным облправительства, одним из пунктов программы на ПМЭФ станет подписание соглашения между региональными властями, Национальным центром «Россия», администрацией города Котовска и ООО «Котовские неваляшки». Документ даст старт созданию в Котовске туристического кластера «Неваляшкино».

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что начал работу на полях ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге со встречи с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Денис Данилов