Рубио заявил об отсутствии перспектив по соглашению России и Украины

Перспективы достижения мирного соглашения между Россией и Украиной не просматриваются. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«По состоянию на текущий момент перспективы не выглядят замечательно: ни одна из сторон не готова пойти на уступки, необходимые для достижения соглашения»,— сказал господин Рубио (цитата по ТАСС).

В конце мая господин Рубио созванивался с главой МИД России Сергеем Лавровым. Последний заявил ему о решении властей России начать «системные и последовательные удары» по Киеву после атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Позднее Марко Рубио сообщил, что Вашингтон не планирует проводить переговоры с Киевом в ближайшее время. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным без участия посредников из США.

Об эскалации конфликта на Украине читайте в материале «Москва и Брюссель расставили ударения».