Рубио: у США нет запланированных переговоров с Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что у Вашингтона нет активных или запланированных переговоров с Киевом. Накануне он провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters

«В настоящее время нет активных или запланированных переговоров с Украиной»,— сказал господин Рубио (цитата по Reuters). Он добавил, что США по-прежнему готовы выступать посредниками между Россией и Украиной.

В телефонном разговоре 25 мая Сергей Лавров сообщил Марко Рубио о решении властей России начать «системные и последовательные удары» по Киеву. «Каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, это напоминание о том, почему это ужасная война, которая длится дольше Второй мировой, и ей нужно положить конец»,— добавил господин Рубио в разговоре с журналистами.

О ситуации вокруг российско-украинского конфликта читайте в материале «Ответная эскалация со стороны России — важный сигнал для европейских элит».