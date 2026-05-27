Москва и Брюссель расставили ударения

Евросоюз усилит давление на Россию и нарастит военную поддержку Украины на новом этапе эскалации, начавшемся после украинского удара по Старобельску. На открывшейся 27 мая на Кипре неформальной встрече главы МИДов стран ЕС обсудят ситуацию, сложившуюся после заявления МИД РФ о предстоящих ударах по Киеву. Предупреждение западным дипломатам о необходимости покинуть украинскую столицу Брюсселем было отвергнуто, а российские послы в европейских столицах были вызваны для разъяснений. Война нервов между Россией и Европой проходит без участия США, которые не присоединились к союзникам в осуждении Москвы и не готовы идти им на помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала начало работы над 21-м пакетом санкций против России, который, по ее словам, «должен заставить российских граждан почувствовать последствия войны в их ежедневной жизни»

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала начало работы над 21-м пакетом санкций против России, который, по ее словам, «должен заставить российских граждан почувствовать последствия войны в их ежедневной жизни»

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Двухдневная встреча глав МИДов стран ЕС на Кипре станет первым общеевропейским совещанием высокого уровня после российских ударов по Киеву в ответ на гибель детей в Старобельске и предупреждения МИД РФ о небезопасности пребывания иностранных дипломатов в украинской столице.

Предшествовавшее встрече на Кипре заявление российского внешнеполитического ведомства вызвало ожесточение европейских союзников Украины и дало старт их дипломатической контратаке на Москву, демонстрирующей решимость шагнуть на новую ступень эскалации.

«ЕС сохранит неизменным свое дипломатическое присутствие в Киеве. С нашей стороны мы продолжим оказывать поддержку Украине. Украина нуждается в противовоздушной обороне и финансовой помощи, которая будет продолжена в ближайшие дни»,— предупредила официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

По ее словам, Евросоюз также намерен «привлечь к ответственности» всех причастных к атакам по якобы невоенным целям в Киеве.

На российское предупреждение в Брюсселе ответили собственным громким демаршем с вызовом российских послов, призванным предостеречь Москву от новых ударов.

Постпредство РФ при ЕС подтвердило вызов и. о. постпреда Карена Малаяна в дипломатическую службу ЕС в Брюсселе, кроме того, в МИД Германии и Польши были вызван послы в Берлине и Варшаве Сергей Нечаев и Георгий Михно. Как сообщили в МИД Германии, представители министерства заявили, что «не дадут себя запугать» и будут «мощно поддерживать Украину». Со схожим заявлением выступил и МИД Польши.

В свою очередь, в российской дипмиссии в Брюсселе сообщили, что «исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Карен Малаян довел до еэсовской стороны содержание заявления МИД России от 25 мая 2026 года», а также передал информацию о террористической атаке в Старобельске, включая фотоматериалы по итогам поездки на место трагедии уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой и группы иностранных журналистов.

О том, что одной из главных задач должно стать усиление давления на Россию, накануне совещания глав МИДов стран ЕС на Кипре заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Выступая на пресс-конференции в Вильнюсе, она напомнила, что ЕС только что одобрил финансирование Киева на €90 млрд, что, по ее словам, должно позволить Украине «вести переговоры с позиции силы». Урсула фон дер Ляйен анонсировала начало работы над 21-м пакетом санкций против России, который, по ее словам, «должен заставить российских граждан почувствовать последствия войны в их ежедневной жизни». Несмотря на то что в ЕС не разъясняют, о каких санкциях идет речь, весьма вероятно, что в Брюсселе задумались о поиске новых путей сокращения доходов российского бюджета.

Комментируя ситуацию с вторжением украинских дронов в воздушное пространство Прибалтики, глава Еврокомиссии назвала это «намеренной стратегией России». «Это не изолированные инциденты, Россия хочет дестабилизировать наши демократии»,— предупредила фон дер Ляйен. В связи с этим она призвала срочно интегрировать Украину в военно-промышленную систему Европы, чтобы «обогнать Россию в военных инновациях», поблагодарила местное население «за стойкость и спокойствие» и пообещала, что ЕС и Прибалтика смогут «вместе победить» Россию.

В качестве практического шага руководство ЕС рассматривает возможность объединения национальных систем ПВО с европейскими гражданскими спутниковыми системами для противодействия России. «Мы намерены интегрировать национальные системы мониторинга и перехвата дронов с нашими спутниковыми системами Copernicus и Galileo, что значительно повысит нашу осведомленность»,— сообщила глава Еврокомиссии.

В свою очередь, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью газете Financial Times сообщил о планах переориентировать европейский ВПК с производства дорогостоящих систем вооружения, требующего больше времени и ресурсов, на выпуск более дешевых систем для нужд Украины, которые можно производить быстро и в больших масштабах.

Ряд воинственных заявлений в адрес России сделал также президент Чехии Петр Павел, в свое время выступивший с инициативой создания «коалиции снарядов» для Украины.

В интервью газете Financial Times 26 мая Петр Павел выразил сожаление в связи с тем, что число государств, принимающих участие в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины, с декабря прошлого года сократилось вдвое — с 18 до 9 стран. В связи с этим он призвал вдохнуть новую жизнь в «коалицию снарядов», сделав обсуждение этого вопроса одной из главных тем на саммите НАТО, который пройдет в июле в Анкаре. Ранее на прошлой неделе в интервью газете The Guardian Петр Павел призвал к «асимметричным мерам противостояния России», в том числе «отключению интернета или спутников или исключению российских банков из финансовой системы».

Комментируя реакцию европейцев на российские удары возмездия в Киеве, замглавы МИД РФ Сергей Рябков в своем выступлении на Международном форуме по безопасности заявил: «Все большую активность и прыть проявляют известные силы в Европе, одержимые химерой нанесения нашей стране стратегического поражения. По существу, они сейчас играют роль основного провокатора в контексте украинского конфликта и заряженного на дальнейшую эскалацию генератора соответствующих стратегических рисков».

Новая эскалация между Россией и Европой проходит без участия США, которые не поддержали Киев и его союзников в осуждении Москвы.

Администрация США не присоединилась к заявлению Киева, зачитанному 26 мая на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

«Мы призываем к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также подчеркиваем срочную необходимость для принятия конкретных гуманитарных мер»,— говорится в заявлении Киева, которое появилось после предупреждений Москвы о возможных «систематических ударах» по Киеву и призывов к иностранным дипломатам покинуть город.

Комментируя свой разговор на эту тему с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, госсекретарь США Марко Рубио признал, что угроза для иностранных дипмиссий возросла, однако воздержался от выражения поддержки европейским союзникам, лишь выразив сожаление, что переговорный процесс по Украине зашел в тупик.

Сергей Строкань