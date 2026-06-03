Шойгу предупредил Армению о последствиях евроинтеграции

Интеграция Армении с Евросоюзом означает разрыв республики с Евразийским экономическим союзом и Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его мнению, этот процесс спровоцирует в экономике Армении глубокий кризис, выход из которого Россия не будет финансировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Без ЕАЭС и России Армении придется, мягко говоря, тяжело. Власти Армении не могут не осознавать, что членство в ЕАЭС для Армении — очевидное благо»,— указано в заявлении господина Шойгу (цитата по ТАСС). По его мнению, заявления премьер-министра Никола Пашиняна свидетельствуют о том, что он не намерен проводить референдум по поводу членства в ЕАЭС.

Сергей Шойгу указал на то, что более 96% сельскохозяйственной продукции Армении потребляет Россия, то есть республика будет терять более $700 млн в год в случае выхода из ЕАЭС. «В Армении более 40% электроэнергии вырабатывается тоже из газа. Соответственно, роста цен на электроэнергию для промышленности и домохозяйств избежать не удастся»,— добавил секретарь Совбеза.

В декабре 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства. Президент России Владимир Путин призвал власти Армении как можно скорее провести референдум по поводу участия страны в Евросоюзе или ЕАЭС. Никол Пашинян заявил, что Армения будет оставаться в ЕАЭС до тех пор, «пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным».

Подробнее — в материале «Ъ» «Армению ставят ребром».