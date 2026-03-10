На белгородский актив ГАП «Ресурс» в очередной раз подали в суд

Арбитражный суд Белгородской области зарегистрировал иск местного производителя растительных масел ООО «См-агро» к местному же ООО «Белгородский бройлер» (входит в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова). Размер требований составляет 67 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Заявление принято к производству. Согласно карточке дела, истец требует с «Белгородского бройлера» 12,4 млн и 54,6 млн руб. по двум договорам поставки, заключенным в феврале и ноябре 2025-го. Судебное заседание состоится 22 апреля. Истец также подал ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на расчетный счет ответчика, но суд его отклонил.

По данным Rusprofile, ООО «См-агро» зарегистрировано в Белгородской области в апреле 2015 года. Основной вид деятельности — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Уставный капитал составляет 21 тыс. руб. Гендиректор — Андрей Егоров, ему же принадлежат 49% компании. Остальные 51% — у Татьяны Московченко. В 2024 году выручка предприятия составила 2 млрд руб., чистая прибыль — 270 млн руб. ООО «Белгородский бройлер» зарегистрировано в июле 2021 года в облцентре и работает в сфере разведения сельскохозяйственной птицы. Уставный капитал компании составляет 20 тыс. руб. Гендиректором является Виталий Пономаренко. «Белгородский бройлер» принадлежит ООО «Тамбовский бройлер» (65%), ООО «Ставропольский бройлер» (34%) и Виктору Наурузову с долей 1%. В 2024 году выручка компании составила 14 млрд руб., прибыль — 427 млн руб.

В декабре 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Белгородской области зарегистрировал иск от местного ООО «Спецтехсервис» к ООО «Белгородский бройлер». Первое судебное заседание провели 26 января, следующее состоится 1 апреля. Всего с начала 2026 года компания получила 23 иска.

Кабира Гасанова