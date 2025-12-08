Белгородский актив ГАП «Ресурс» получил очередной иск от контрагента

В Арбитражный суд Белгородской области поступил иск от местного ООО «Спецтехсервис» (СТС) к ООО «Белгородский бройлер», входящему в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова. Это следует из материалов картотеки.

ООО «Спецтехсервис» оценило сумму претензий в 44,9 млн руб. Дело не зарегистрировано в суде. Дата заседания не назначена. Иск связан с неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств по договорам поставки. Ранее компании в разбирательствах не участвовали. За последние три месяца к «Белгородскому бройлеру» подано около 20 исков совокупной массой требований в более 175 млн руб.

ООО «Белгородский бройлер» действует с 2021 года и специализируется на разведении сельскохозяйственной птицы. Генеральным директором с января 2024 года является Виталий Пономаренко. Компания принадлежит ООО «Тамбовский бройлер» (65%), ООО «Ставропольский бройлер» (34%) и физическому лицу с долей 1%. Финансовые показатели предприятия в 2024 году ухудшились: чистая прибыль сократилась на 71%, до 426,5 млн руб., при выручке 13,5 млрд руб. Организация является частью группы агропредприятий «Ресурс». В состав группы также входит АО «Токаревская птицефабрика», на которое в последние месяцы приходится значительный объем исковых требований. ООО «Спецтехсервис» зарегистрировано в 2000 году в Белгороде. Компания специализируется на производстве строительных металлических конструкций. Руководителем с апреля 2023 года является Александр Шатохин. Единственный учредитель — Людмила Шатохина. В 2024 году выручка СТС составила 79,8 млн руб., увеличившись в 4,3 раза по сравнению с прошлым годом (18,4 млн руб.). Чистая прибыль выросла с 863 тыс. до 3,2 млн рублей.

Летом 2023 года одна из структур ГАП «Ресурса» приобрела акции АО «Ресурс-Белгород» (основного автива обанкротившейся «Белой птицы») за 2,37 млрд руб. Работа по юридической подготовке и судебные разбирательства шли около полутора лет. В итоге ГАП оформила контроль над всеми шестью юрлицами белгородского кластера.

В суд обращаются не только на белгородские активы группы. Так, 12 ноября Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск воронежского ООО «Торговый дом "Олеум"» к АО «Токаревская птицефабрика» о взыскании 125,6 млн руб. Рассмотрение дела назначено на 17 декабря.

Анна Швечикова