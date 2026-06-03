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Жительница Светлограда обманула девять человек на 3 млн рублей

В Отдел МВД России «Петровский» поступили заявления от девяти жителей Светлограда. Граждане сообщили, что стали жертвами мошеннических действий. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Аферисткой оказалась 35-летняя местная жительница. На протяжении нескольких месяцев она брала у потерпевших лом драгоценного металла под предоплату, утверждая, что изготовит из него ювелирные изделия. Кроме того, она принимала у заказчиков уже готовые украшения для последующей реализации. Общая сумма ущерба превышает 3 млн руб.

Подозреваемая была доставлена в отдел полиции. Она признала вину. Сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождение имущества.

По данным фактам возбуждено девять уголовных дел по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.

Мария Хоперская

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