Жительница Светлограда обманула девять человек на 3 млн рублей
В Отдел МВД России «Петровский» поступили заявления от девяти жителей Светлограда. Граждане сообщили, что стали жертвами мошеннических действий. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Аферисткой оказалась 35-летняя местная жительница. На протяжении нескольких месяцев она брала у потерпевших лом драгоценного металла под предоплату, утверждая, что изготовит из него ювелирные изделия. Кроме того, она принимала у заказчиков уже готовые украшения для последующей реализации. Общая сумма ущерба превышает 3 млн руб.
Подозреваемая была доставлена в отдел полиции. Она признала вину. Сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождение имущества.
По данным фактам возбуждено девять уголовных дел по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.