Следователи разбираются в обстоятельствах обрушения грунта в Ессентуках

Следователи проводят процессуальную проверку по факту обрушения грунта в Ессентуках. Инцидент произошел днем 3 июня на улице Лермонтова, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю

По предварительным данным, обрушилась подпорная стена. В результате происшествия были повреждены транспортные средства. Следователи осмотрели место происшествия, запросили документацию. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход проверки контролирует прокуратура региона.

Мария Хоперская