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Следователи разбираются в обстоятельствах обрушения грунта в Ессентуках

Следователи проводят процессуальную проверку по факту обрушения грунта в Ессентуках. Инцидент произошел днем 3 июня на улице Лермонтова, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю

По предварительным данным, обрушилась подпорная стена. В результате происшествия были повреждены транспортные средства. Следователи осмотрели место происшествия, запросили документацию. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход проверки контролирует прокуратура региона.

Мария Хоперская

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