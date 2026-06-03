Следователи разбираются в обстоятельствах обрушения грунта в Ессентуках
Следователи проводят процессуальную проверку по факту обрушения грунта в Ессентуках. Инцидент произошел днем 3 июня на улице Лермонтова, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.
Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю
По предварительным данным, обрушилась подпорная стена. В результате происшествия были повреждены транспортные средства. Следователи осмотрели место происшествия, запросили документацию. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ход проверки контролирует прокуратура региона.