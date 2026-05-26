Тюменские власти заявили, что продажа «Бената» прошла без нарушений

В департаменте имущественных отношений Тюменской области считают, что торги по продаже алкогольного завода «Бенат» прошли без нарушений. Это следует из ответа ведомства на запрос «Ъ-Урал». Ранее тюменская областная прокуратура подала иск к региональному департаменту имущественных отношений, Российскому аукционному дому и компании «Амур», чтобы оспорить сделку о продаже завода «Бенат» из государственной собственности. Начальная цена 99,86% акций составляла 455,9 млн руб., однако после трех неудачных попыток продажи ее снизили до 45,5 млн руб. Покупателем завода стало московское ООО «Амур».

«Департаментом имущественных отношений Тюменской области подготовлен отзыв на иск, содержащий позицию об отсутствии нарушений при проведении процедуры продажи акций АО "Бенат"»,— указано в ответе департамента «Ъ-Урал».

Прокуратура требует признать торги по заниженной цене недействительными, аннулировать договор купли-продажи и возвратить акции завода «Бенат» во владение Тюменской области. Суд принял обеспечительные меры и арестовал акции, территорию и строения, которые принадлежат предприятию.

Анна Капустина