Тюменские власти заявили, что продажа «Бената» прошла без нарушений
В департаменте имущественных отношений Тюменской области считают, что торги по продаже алкогольного завода «Бенат» прошли без нарушений. Это следует из ответа ведомства на запрос «Ъ-Урал». Ранее тюменская областная прокуратура подала иск к региональному департаменту имущественных отношений, Российскому аукционному дому и компании «Амур», чтобы оспорить сделку о продаже завода «Бенат» из государственной собственности. Начальная цена 99,86% акций составляла 455,9 млн руб., однако после трех неудачных попыток продажи ее снизили до 45,5 млн руб. Покупателем завода стало московское ООО «Амур».
Фото: ГИС «Торги»
«Департаментом имущественных отношений Тюменской области подготовлен отзыв на иск, содержащий позицию об отсутствии нарушений при проведении процедуры продажи акций АО "Бенат"»,— указано в ответе департамента «Ъ-Урал».
Прокуратура требует признать торги по заниженной цене недействительными, аннулировать договор купли-продажи и возвратить акции завода «Бенат» во владение Тюменской области. Суд принял обеспечительные меры и арестовал акции, территорию и строения, которые принадлежат предприятию.
