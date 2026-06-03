Telex: Орбан лично руководил задержанием инкассаторов украинского «Ощадбанка»

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лично распорядился задержать инкассаторов украинского «Ощадбанка» на основании отчета, который составило за день до операции Управление по защите суверенитета республики, сообщает Telex со ссылкой на источники. По их словам, документ не содержал никаких юридических оснований для задержания. Операция прошла в начале марта, когда господин Орбан занимал должность премьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

5 марта в Венгрии задержали две машины и семерых сотрудников украинского «Ощадбанка» по подозрению в отмывании денег. Инкассаторы перевозили из Австрии на Украину $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Деньги конфисковали. Венгрия обвинила Украину в финансировании оппозиционной партии республики «Тиса».

Господин Орбан решил провести операцию в ответ на прекращение поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, утверждают собеседники Telex. По их информации, распоряжение поступило напрямую из кабинета премьер-министра. Украина объясняла приостановку транзита повреждением трубопровода, а власти Венгрии обвиняли украинскую сторону в задержках поставок по политическим мотивам. Украина возобновила транзит 22 апреля.

Украинских инкассаторов освободили в Венгрии спустя два дня после задержания. В начале мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти Венгрии вернули Украине деньги и золото «Ощадбанка».

Подробнее — в материале «Ъ» «"Дружба" "Дружбой", а денежкам счет».