Венгрия вернула задержанных украинских инкассаторов на родину

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев добился освобождения семерых украинских инкассаторов, которых задержала Венгрия по подозрению в отмывании денег. Президента страны Владимира Зеленского об этом уже уведомили, отметил глава МИД.

«Они уже в безопасности и пересекли украинскую границу. Наши консулы оказали необходимую помощь»,— написал господин Сибига в соцсети X. Он поблагодарил команду МИДа, посольство Украины, правоохранительные органы, правительственные учреждения, государственные банки и другие ведомства, участвовавшие в возвращении инкассаторов.

Сотрудники украинского Ощадбанка, которые перевозили наличные и золото, были задержаны в Венгрии 5 марта — в момент очередного витка эскалации в противостоянии Киева и Будапешта. Также были задержаны два бронированных инкассаторских автомобиля, перевозивших в общей сложности $40 млн, €35 млн и 9 кг золота из Австрии на Украину. Киев направил Будапешту ноту протеста, Андрей Сибига заявил, что попросит ЕС «четко охарактеризовать противоправные действия Венгрии».

