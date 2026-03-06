«Дружба» «Дружбой», а денежкам счет

В непростых отношениях Будапешта и Киева грянул очередной скандал. Венгрия по подозрению в отмывании денег задержала семь сотрудников украинского Ощадбанка, перевозивших наличные и золото. Украина в ответ обвинила Будапешт в захвате заложников. Инцидент произошел почти одновременно с хамской ремаркой украинского лидера в адрес венгерского премьера Виктора Орбана, за которую Владимира Зеленского жестко одернули и в Будапеште, и в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии Киева, инкассаторские автомобили, груженные валютой и золотом, выполняли в Венгрии плановую операцию, по версии Будапешта — отмывали деньги

«5 марта 2026 года были задержаны семь граждан Украины, в том числе бывший генерал украинской разведки, и два бронированных инкассаторских автомобиля, перевозивших в общей сложности $40 млн, €35 млн и 9 кг золота из Австрии на Украину»,— отчитались в национальной налоговой и таможенной службе Венгрии, сообщая о возбуждении уголовного дела по подозрению в отмывании денег.

Днем позже в Будапеште объявили о задержании этих граждан Украины и потребовали от Киева «разъяснений». Глава венгерском МИД Петер Сийярто попросил объяснить, предназначались ли эти деньги только для транзита через Венгрию, или часть из них могла использоваться на территории республики. «Возникает законный вопрос, не идет ли речь о деньгах украинской военной мафии»,— отметил он.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что семь задержанных украинцев будут высланы из страны. Что произойдет с деньгами, которые они перевозили, пока неясно.

В Национальном банке Украины потребовали объяснения причин задержания инкассаторских автомобилей, выполнявших, как утверждается, плановую операцию.

«С начала полномасштабного вторжения иностранная валюта и банковские металлы перевозятся исключительно наземным транспортом. Аналогичные рейсы инкассаторских автомобилей Ощадбанка осуществляются еженедельно»,— отмечено в заявлении Нацбанка. МИД Украины направил Будапешту ноту протеста с требованием освободить сотрудников Ощадбанка. При этом в Киеве не стали стесняться в выражениях, говоря об инциденте. «Венгрия берет заложников и ворует деньги. Это государственный терроризм и рэкет»,— написал в соцсети X министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он не только потребовал немедленного освобождения украинских граждан, но и решил апеллировать к Евросоюзу, сообщив, что попросит ЕС «четко охарактеризовать противоправные действия Венгрии».

Решение венгерской налоговой службы о проведении силами по борьбе с терроризмом рейда против двух украинских бронированных автомобилей знаменует собой резкую эскалацию напряженности между двумя соседними странами.

Ранее Будапешт, последовательно выступавший против любой финансовой и военной помощи украинской стороне, заблокировал выделение Киеву десятков миллиардов евро помощи со стороны ЕС. Во многом такая позиция стала реакцией на преднамеренное (Будапешт и Братислава уверены в этом) затягивание возобновления поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» по политическим причинам. Киев с самого начала отрицал это обвинение, заявляя, что ему нужно время для восстановления повреждений трубопровода, нанесенных якобы российским беспилотником. При этом Украина отказалась допустить к объекту проверяющих как от Венгрии, так и от ЕС.

В последние дни накал страстей между Киевом и Будапештом перешел на личности. 5 марта украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что передаст ВСУ адрес премьера Венгрии Виктора Орбана (не назвав его, правда, по имени), чтобы те пообщались с ним «на своем языке», если Будапешт продолжит блокировать решение о выдаче Украине кредита на €90 млрд.

В Будапеште на это ответили, что ни одна страна не имеет права угрожать Венгрии. А премьер Словакии Роберт Фицо назвал угрозы Зеленского переходом красных линий. Одернуть Зеленского решили и в ЕС. «Такой тип высказываний неприемлем. Не должно быть угроз в адрес государств—членов ЕС»,— заявил 6 марта представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.

Ирэна Шекоян