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На ликвидацию последствий наводнения в Дагестане и Чечне направят 3 млрд рублей

Дагестан и Чечня получат 3 млрд руб. из федерального бюджета на устранение последствий наводнения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, средства будут направлены на строительство и капитальный ремонт поврежденных домов, а также детских садов, школ и колледжей. «Больше половины разрушенных школ находятся в сельской местности, многие из них — единственные в населенных пунктах».«,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева

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