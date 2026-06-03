На ликвидацию последствий наводнения в Дагестане и Чечне направят 3 млрд рублей

Дагестан и Чечня получат 3 млрд руб. из федерального бюджета на устранение последствий наводнения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, средства будут направлены на строительство и капитальный ремонт поврежденных домов, а также детских садов, школ и колледжей. «Больше половины разрушенных школ находятся в сельской местности, многие из них — единственные в населенных пунктах».«,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева