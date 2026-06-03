На ПМЭФ-2026 подписали положение о конкурсе «Дружно. По делу»

В нулевой день работы ПМЭФ в «Экспофоруме» подписано положение о конкурсе «Дружно. По делу» между комитетом общественных коммуникаций Ленинградской области и Ленинградской областной торгово-промышленной палатой. Таким образом, запущен новый механизм поддержки некоммерческих организаций. Впервые НКО смогут привлечь ресурсы на свои проекты не через грантовый конкурс, а напрямую от бизнеса. Идею поддержало предпринимательское сообщество региона.

Механизм прост: после подачи НКО заявки проект оценивают эксперты, затем участники проходят бесплатное обучение (акселерацию), после чего презентуют свои идеи на Ленинградской ярмарке проектов «Дружно. По делу». Представители бизнеса принимают решение — поддержать проект деньгами, оборудованием, помещением или услугами. Условий для НКО два: они должны быть социально ориентированными и зарегистрированными в Ленинградской области.

«Мы хотим, чтобы бизнесу было комфортно, понятно и приятно заниматься благотворительностью. Для этого нужно создать правильную среду. Новый трехсторонний механизм поддержки — один из инструментов. Это понятный и удобный «мост» между бизнесом и некоммерческими организациями. Компании получают надежных партнеров в лице проверенных НКО и возможность выстроить системную благотворительность внутри своей организации. Торгово-промышленная-палата привлекает бизнес. Комитет привлекает экспертов для оценки, проводит обучение НКО, чтобы обеспечить бизнес качественными, прошедшими отбор проектами. Кроме того, для бизнеса это публичное признание — компании становятся лауреатами ежегодной премии Правительства Ленинградской области за развитие благотворительности «#Команда47»,— отметила председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

Заявки принимаются с 8 июня по 17 июля.

Светлана Куликова